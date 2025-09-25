Colores en tendencia para el manicure de otoño perfecto

Este otoño 2025 llega con tonos llenos de estilo para elevar tu manicure

Cuando llega el otoño, todas buscamos esos pequeños cambios que le den un aire renovado a nuestro estilo. Y pocas cosas son tan fáciles y efectivas como un manicure en tendencia. En esta temporada, regresan tres colores que siempre encajan a la perfección con la temporada.

Los tres colores que elevaran tu manicure de otoño

Uñas en color mostaza:

El mostaza es ese tono inesperado que se ha ganado su lugar en los manicures de otoño. No es tan brillante como el amarillo, pero tampoco tan apagado, lo que lo convierte en una opción elegante y atrevida a la vez. Funciona perfecto en diseños monocromáticos para un look minimalista o combinado con detalles en nude y dorado para un toque más sofisticado.

Uñas en turquesa oscuro:

Pinterest

El turquesa oscuro es la versión otoñal del clásico azul. Tiene la sobriedad suficiente para sentirse elegante y, al mismo tiempo, un toque vibrante que lo hace destacar. Puedes llevarlo en un acabado glossy para que brille bajo la luz o con diseños gráficos minimalistas.

Uñas en rojo cereza:

El rojo cereza es de esos tonos que jamás pasan de moda, pero esta temporada regresa con más fuerza que nunca. Tiene la elegancia del rojo tradicional, pero con un toque vibrante que lo hace ver fresco y moderno. Lo puedes llevar en versión monocromática para un manicure elegante o en estilos como el francés para hacerlo más sofisticado.

El manicure de otoño perfecto no se trata solo de diseño, sino también de elegir el color que refleje tu personalidad. Ya sea el cálido mostaza, el sofisticado turquesa oscuro o el elegante rojo cereza, estos tonos son sinónimo de estilo esta temporada.