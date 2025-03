Cierra el Ciclo: Únete al movimiento de la moda circular

¿Te imaginas un mundo donde la ropa no se desperdicie? ¡Ese es el objetivo de la moda circular! En lugar de “usar y tirar”, se busca lograr un ciclo positivo donde las prendas se reutilicen, se reciclen y se regeneren. Es como darles una segunda o tercera vida.

La industria textil puede llegar a ser muy contaminante, por lo que pequeñas acciones como donar en vez de tirar nuestra ropa pueden hacer una gran diferencia. Iniciativas como The Next Cycle de SHEIN, una exhaustiva campaña de reciclaje y reutilización de prendas, generan un cambio en la manera en que consumimos moda, esto porque al contribuir a la moda circular, sumamos a un futuro más sostenible.

Beneficios para el planeta ¡y para ti!

La moda circular no solo es buena para el planeta, sino también para tu bolsillo. Esto porque al reutilizar y reciclar nuestra ropa, reducimos la necesidad de producir prendas nuevas, lo que a su vez disminuye el consumo de agua, energía y otros recursos naturales.

Moda circular en acción

The Next Cycle, la campaña de SHEIN que promueve la moda circular en México, ya ha demostrado el impacto positivo del modelo de ropa circular.

Durante 2024, en las diferentes Pop Up Stores que la marca instaló en tres estados del país, los asistentes tuvieron la oportunidad de donar ropa en los The Next Cycle Booths. Gracias a esta iniciativa, se recolectaron más de 9,530 prendas que fueron recicladas o destinadas a organizaciones sin fines de lucro.

El proceso de reciclaje de The Next Cycle se llevó a cabo en alianza con Texinova, una empresa mexicana con más de 20 años de experiencia en el manejo de residuos textiles.

Una segunda vida para las prendas

Las prendas donadas se clasificaron en dos categorías: aquellas que podían reutilizarse fueron lavadas y entregadas a asociaciones como CONFE, que apoya a personas con discapacidad intelectual, y Por Ti Mujer, una fundación dedicada a ayudar a mujeres y comunidades vulnerables.

En el caso de la ropa que no puede ser donada, pasa por un proceso de reciclaje en el que se extrajeron fibras para la creación de nuevos textiles.

Únete al nuevo ciclo: Dona y haz la diferencia

Todos podemos contribuir a la moda circular. Antes de comprar ropa nueva, considera si realmente la necesitas, y cuando ya no quieras conservar alguna prenda, no la tires, así reduces la cantidad de desechos que terminan en vertederos, ¡mejor dona o recicla!

Para ser parte del cambio, mantente atento a las próximas ediciones de las Pop Up Stores y contribuye a esta iniciativa para darle una segunda oportunidad a tu ropa junto con SHEIN. ¡Únete al movimiento y cierra el ciclo!