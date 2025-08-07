BEAUTY LAB: Bronceados fake de próxima generación

Texto por: Lia Mappoura
Traducción: Regina Balderas
No importa si eres una fanática del bronceado o estás dando tus primeros pasos en este mundo, encontrar fórmulas de autobronceado que sean infalibles, no siempre es fácil: los aromas, los tonos, las manchas…¡Es demasiado! Entonces, seis miembros del equipo de Cosmo están aquí para probar algunos productos y fingir el bronceado (sin hornearte en el sol).
1. BALI BODY SELF TAN BODY MILK
“Las fórmulas lechosas está teniendo un momento en el mundo de la belleza gracias a su textura cremosa. Y la última innovación de Bali Body ‘s la ha llevado también al autobronceado. Se aplica fácilmente con un guante, y su fórmula ultra hidratante (con ácido hialurónico, ceramidas y vitamina C) deja un brillo natural como un bronceado de aspecto natural. ¿La mejor parte? No necesita enjuague. Belleza para chicas perezosas en su máxima expresión”.
Lia Mappoura
2. CARIBÉ TANNING MOUSSE-DEEP
“Como una chica negra que ama el bronceado, tener una marca que literalmente está hecha para trabajar con nuestra melanina es un *chef kiss*. Este tiene un color oscuro genial para mi tono de piel medio a profundo y de inmediato revivió mis extremidades privadas del sol. El mousse fue fácil de aplicar en mi piel y la fórmula se desarrolló por completo en seis horas. ¡Estoy obsesionada!”
Keeks Reid
3. ISLE OF PARADISE SELF-TANNING WATER-MEDIUM
“Este es mi Santo Grial. Es ligero y se aplica rociando sobre la piel. Difumina con un guante para un acabado sin parches. Sólo asegúrate de haberlo rociado en todas partes, ya que su consistencia transparente, vuelve difícil de verlo. Como alguien con un tono de piel rosado, esto me da el brillo perfecto. Además, huele increíble y nunca mancha mis sábanas”.
Lydia Venn
4. MII COSMETICS EFFORTLESSLY EASY TANNING LOTION
“No solo es un sueño para aplicar (la fórmula sedosa a base de crema se funde perfectamente en mi piel, sin dejar un aroma a galleta), sino que también se seca rápido, no deja rayas y no deja mancha en forma de humano en tu cama. Nadie adivinará que tu bronceado proviene de una botella, estamos hablando de un tono rico, radiante y sin ese color naranja”.
Clare Stephenson
5. ST.TROPEZ ULTRA DARK VIOLET BRONZING MOUSSE SELF TAN
“Jackie Aina y Mariam Musa juraron por el St Tropez Self Tan Extra Dark Violet, así que yo fui (me atrevo a decirlo) influenciada a creer que al autobronceado no es solo para pieles claras.
La fórmula está hecha con pigmentos morados que cancelan los colores naranjas y proporcionan un brillo natural de tono oliva que iguala el tono de la piel negra y marrón”.
Kara Kia
6. BONDI SANDS TECHNOCOLOR 1 HOUR EXPRESS SELF TANNING FOAM-EMERALD
“La tecnología combina activos autobronceadores, hidratación con electrolitos y potenciadores de color para crear un tono que se adapta a tu piel. De los cuatro tonos personalizados, elegí Emerald, idea para mi piel clara a media. Es un bronceado exprés que puede enjuagarse en tan solo 1 hora. Además, no tiene fragancia”.
Mared Parry
Tips de bronceado exprés
El fundador de Isle of Paradise, Jules Van Hep, está aquí para compartir sus tips para aprovechar al máximo tu brillo…el falso, claro está.
Todo comienza con la preparación
“El truco para lograr un brillo impecable está en la preparación. Primero, remueve el vello (si lo deseas) y exfolia al menos 24 horas antes de aplicar el autobronceador. Esto hará que tu piel tenga una superficie suave para la aplicación, pero lo más importante, que el bronceado se desvanezca de forma uniforme, como lo haría uno natural”.
El mantenimiento es clave
“Una de las mejores formas de prolongar tu bronceado es mantenerte hidratada. Toma agua y humecta tu piel todos los días con una loción corporal o manteca a base de aloe vera. La piel hidratada no desprende el bronceado y conserva el color por más tiempo”.
Evita la piel manchada
“Retira el bronceado de la piel poco a poco durante tres días, en el último empieza por una exfoliación profunda. Mezcla una cucharada de azúcar con tu gel de baño; cada vez que te bañes, se irá eliminando una capa ligera del bronceado, logrando un desvanecimiento lento, gradual pero uniforme”.
