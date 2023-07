Si eres amante del color rosa, ¡necesitas usar la nueva tendencia de maquillaje inspirada en Barbie!

Todos los días surgen nuevas tendencias de maquillaje inspiradas en diferentes cosas; ¡esta vez Barbie es la inspiración!, tras la nueva película que está a punto de estrenarse, muchas chicas se han declarado fanáticas del color rosa, por tal motivo, quieren utilizarlo en todo, incluso, en cualquier make up.

Barbiecore: la nueva tendencia de maquillaje que necesitas replicar si amas Barbie

El color estelar

Hay varias formas de recrear este look, pero en cada una de ellas, el color rosa debe ser el protagonista sí o sí. El chiste está en equilibrar de forma correcta los tonos; puedes empezar por tonos pastel hasta llegar a tonos mucho más fuertes como el rosa mexicano.

Los ojos

Intenta ir de menor a mayor; primero comienza a aplicar un rosa claro alrededor del párpado y después en la cuenca del ojo deposita un tono fucsia para darle profundidad a tu mirada. También puedes agregar un delineado muy sutil al final de las pestañas.

Barbie core: la nueva tendencia de maquillaje que necesitas replicar Foto: Getty images

El blush es la estrella

¡Escoge el rubor más rosa que tengas a la mano! A diferencia de otros looks, en este, no debes de tener miedo de ponerte una gran cantidad de blush, incluso, puedes utilizar alguno que tenga brillos o combinarlo con un iluminador tornasol para hacer el make up un poco más divertido.

Los labios

Para los labios tienes dos opciones: usar mucho gloss o simplemente utilizar un labial rosa mate para que tu boca tenga un poco de protagonismo dentro del look. Este punto depende totalmente de tu estilo, quizá deseas algo mucho más natural o quizá buscas algo más marcado.

Lo maravilloso de la tendencia de maquillaje Barbiecore, es que puedes adaptarla totalmente a tu estilo, la única regla que siempre debes respetar es que el color estelar siempre tiene que ser el rosa; ¡busca la forma de plasmar tu personalidad para alcanzar el make up perfecto!