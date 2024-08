5 Diferentes formas de usar blush —están en tendencia

Hemos visto al blush tomar protagonismo últimamente en diferentes tonos y con muchas marcas sacando nuevos productos en esta gama, desde el ya viral trend del sunset blush hasta el icónico beauty look de Sabrina Carpenter, no podemos tener suficiente blush. Sin importar si buscas un efecto sunkissed en un tono más sutil o atreverte a uno superpigmentado, te tenemos cubierta con los looks que te ayudarán a lograr ese glow veraniego, solo sigue el ejemplo de Mar Sordo.

Bronzy Glow

Este look con iluminador puedes lograrlo en el tono que quieras, ya sea más rosa, coral o bronceado, como este. La clave está en utilizar un producto dos en uno, como el Soft Pinch Luminous Powder Blush de Rare Beauty, o agregar un iluminador como topper de (todo) tu blush para lograr ese efecto bronceado, pero luminoso. La raya de lado: Sí, está de regreso, pero la idea es lo más de lado posible. Aquí es importante humedecer el pelo para acomodarlo donde lo quieres y después fijar con spray.

Christopher Armenta

Sunset blush

Es una de las tendencias de maquillaje que más hemos visto en TikTok en fechas recientes. La idea es un degradado que asemeje un atardecer con distintos tonos de blush y lo ideal es usar una paleta que ya traiga varios tonos, pero si no tienes una mezcla tus favoritos, solo procura que todos sean de una misma textura (ya sea polvo, líquido…) para lograr un look uniforme.

Christopher Armenta

Lilac girly

Los tonos lilas no son para quienes no les gusta innovar, aunque claro, hay versiones más sutiles y unos ultrapigmentados. Si aún no decides si vale la pena comprar uno, prueba mezclando tu blush rosa favorito con una sombra para lograr el tono.

Christopher Armenta

Boyfriend blush

Otro trend que las redes sociales nos regalaron. La clave está en el posicionamiento del producto: por debajo de los pómulos para perfilar la cara y dar un efecto de sonrojamiento natural, como el de muchos chicos guapos

(de ahí el nombre).

Christopher Armenta

Full pink

Si eres una pink girly, este es para ti. Para lograr la pigmentación y que dure todo el día, empieza con un blush en crema y después sella con otro en polvo. Súmale más intensidad con tu sombra rosa favorita.