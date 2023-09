Las fiestas patrias están a la vuelta de la esquina, y para que diseñes tu outfit no solo con un toque mexicano, sino con toda la creatividad que te caracteriza, queremos darte 5 opciones de atuendos con colores que te ayudarán a lucir increíble durante estas celebraciones.

Sí, sabemos que el verde, blanco y rojo nunca pasarán de moda, pero de acuerdo a GoTrendier, hay toda una paleta de colores que nos distingue a los mexicanos. ¡Toma nota para lucirte este 15 de septiembre!

5 colores mexicanos para crear outfits originales este 15 de septiembre

Amarillo

¿Sabías que la cultura maya usaba este color para aludir al alimento (tono del maíz) y para hacer homenaje a los muertos? Incorporar este color en tu atuendo patrio es una manera segura de resaltar. Considera hacer un outfit con un vestido amarillo y combínalo con accesorios en tonos cálidos para darle un toque de elegancia, o bien, utiliza dos piezas y considera unos pantalones amarillos combinados con una blusa blanca y sandalias.

5 colores mexicanos para crear outfits originales este 15 de septiembre (y no son verde, blanco y rojo)

Azul o texotik en lengua náhuatl

Sin duda, el azul es una elección versátil para esta celebración, por ejemplo al usar un jumpsuit azul mezclado con blancos, podrías aludir a la Talavera típica de Puebla. Si te interesa armar un look elegante, te sugerimos usar una blusa o vestido azul marino con detalles blancos combinado con accesorios brillantes en plata o dorado.

Rosa Mexicano

Hay quienes explican que su origen se remonta a los mayas y aztecas, cuando utilizaban la grana cochinilla, insecto parásito del nopal con el que se creaban colores intensos utilizados en tintes de textiles, artículos y más, pero fue el artista Ramón Valdiosera quien se dedicó a que el mundo entero conociera este color tan característico de nuestro país. Combina este tono a tu manera, puedes usar una guayabera rosa mexicano con pantalones blancos o negros para un look sofisticado y audaz, o incorpora detalles en este color en accesorios como aretes, un cinturón o incluso un labial a juego.

Getty Images

Naranja

El color que inunda una de nuestras tradiciones más importantes, el Día de Muertos, a través de la flor de cempasúchil, no puede quedar fuera. Adáptalo a ti, con un top naranja combinado con unos jeans oscuros; para dar un toque moderno y fresco, puedes agregar un extra de estilo con una chaqueta denim y accesorios en tonos neutros. Si lo que buscas es un look formal, una falda o un enterizo naranja con unos zapatos de tacón te harán lucir llena de energía, no dejes de lado las aplicaciones del cabello, son un detalle que puede sumar mucho.

5 colores mexicanos para crear outfits originales este 15 de septiembre (y no son verde, blanco y rojo) Getty Images

Morado

Incluir en tu atuendo un blazer morado, decidirte por un traje de este color o usar una chamarra con aplicaciones de color, pueden funcionar; puedes complementar con tonos neutros, un maquillaje y sumar aretes artesanales o un collar que aluda a la naturaleza. Vestir este color es igual a utilizar una de las tonalidades más presentes en los adornos de casi todas nuestras tradiciones, además de en nuestras múltiples artesanías, puedes jugar con tonos sombríos o encendidos, todas forman parte de la gama de color mexicana.

5 colores mexicanos para crear outfits originales este 15 de septiembre (y no son verde, blanco y rojo) Getty Images

Si estás dispuesta a llevar tu outfit al siguiente nivel, considera mezclar varios de estos colores y fusiona la diversidad cromática de México en un solo look. Asegúrate de equilibrar las prendas con accesorios minimalistas y recuerda que la moda es una forma de celebrar la diversidad cultural que nos rodea y tu conjunto puede ser la representación perfecta de ello.

Texto: Cortesía GoTrendier