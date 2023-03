Las compras por internet cada vez son más comunes, lamentablemente muchas personas se han enfrentado a fraudes; para que eso no te pase, necesitas seguir una serie de consejos y prestar mucha atención a las páginas en las que están anunciados los productos que deseas comprar. Continúa leyendo para conocer ciertas medidas de seguridad que te servirán al momento de realizar una adquisición.

¿Cómo hacer compras en internet de forma segura?

Fíjate en la reputación del sitio

Antes de comprar cualquier cosa, revisa detenidamente todos los comentarios que hay sobre la página. Así podrás darte una idea de qué tan confiable es. Por otro lado, también puedes buscar referencias en Google para estar 100% segura de que todo estará bien.

Compras por internet Foto: Getty Images

Utiliza un solo método de pago

Si vas a comprar productos en páginas diferentes, lo mejor que puedes hacer es utilizar una sola tarjeta de crédito para tener un mayor control de tus gastos y además reducir la posibilidad de sufrir alguna estafa.

Verifica que tu Wifi esté funcionando

Parece muy obvio pero no lo es. Cuando no tienes el internet suficiente, tu pedido corre el riesgo de no realizarse de la manera correcta; puede pasar que se haga el cargo pero no la orden de compra y viceversa, aunque no lo creas, esta es una de las principales fallas en las compras por internet.

Guía para hacer compras por internet de forma segura Foto: Getty Images

Es mejor si el sitio tiene tienda física

¡Esto garantiza tu compra un 100%! Si la página donde quieres comprar tiene alguna sucursal, podrás reclamar en caso de que algo salga mal. Lo único que necesitas es guardar el comprobante de tus adquisiciones.

Verifica que tenga tienda en línea Foto: Getty Images

Verifica las políticas de devolución

Antes de apretar el botón de “pagar”, revisa las políticas de devolución por si algo no sale bien, hay sitios que no te devuelven tu dinero en ciertos casos, por eso es importante que tomes en cuenta esa información para que estés prevenida por completo.

Foto:Getty Images

No le tengas miedo a las compras por internet, lo único que debes hacer es tomar estas medidas de seguridad para que todas las experiencias sean agradables. Una vez que ya hayas entendido cómo funciona el mundo en línea, no vas a querer salir de él.