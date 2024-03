Requiem: la provocadora puesta en escena que protagoniza Mónica Huarte y que debes ver ya mismo

¿Cuál es la diferencia entre venganza y justicia? Sin duda, Requiem te llevará a reflexionar sobre un tema actual que nos compete a todos y todas sobre la importancia de las segundas oportunidades

Mónica Huarte y Alberto Estrella te llevarán de la mano por un tema delicado y vigente: ¿qué es la justicia y cómo la alcanzamos socialmente? De eso se trata Requiem, una espectacular puesta en escena que se presenta todos los fines de semana en el Foro Shakespeare y te incitará a la reflexión definitivamente.

Lo único que sabemos sobre el tiempo y el lugar donde ocurre esta historia es que se desarrolla en la penitenciaría de Huntsville, Texas, cuando la Fiscal Emma Solís logra ganar un controversial caso que, desde su perspectiva, aleccionará a todos aquellos niños y adolescentes estadounidenses sobre los límites sociales y la pena muerte.

Esta grandiosa puesta en escena es una provocación para la reflexión sobre un tema que urge pensar, ¿qué es la justicia y cómo la obtenemos? Por un lado, el sacerdote Michael Banks, es un férreo creyente de las segundas oportunidades en la vida, por lo que considera que la pena de muerte es un castigo desproporcionado en cualquier caso, mientras que la feroz fiscal, Emma Solís, tiene una postura inamovible sobre lo que la sociedad debe hacer con quienes rompen la ley del hombre.

El guion de Requiem corrió a cargo de Reynolds Robledo y dirige Enrique Singer, por lo que, durante una hora con 10 minutos te mantendrás al filo del asiento ante una obra que definitivamente, no te dejará indiferente.

Si aún no te decides a ver Requiem, debes saber que el elenco, aunque pequeño, es sustancioso, ya que hace unos días Mónica Huarte fue premiada por tercera ocasión con la Diosa de plata a Mejor actriz por su participación en Señora Influencer, así que no hay pretexto, adquiere aquí tus boletos y acepta el reto que propone Requiem: ¿hacia donde debemos caminar para alcanzar la justicia y qué estamos dispuestos a hacer para que no se convierta en venganza?