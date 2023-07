Para convertirse en Barbie, Margot Robbie tuvo que seguir una rutina de ejercicio y una dieta balanceada, ¡te decimos en qué consistián!

Margot Robbie nos ha conquistado a todos con su interpretación como Barbie y nos demostró que ella fue la mejor opción para encarnar a la famosa muñeca de Mattel. Junto con Ryan Gosling, la artista dejó claro por qué es considerada como una de las mejores actrices de Hollywood actualmente.

Pero ¿cómo se preparó Margot Robbie para el papel? En ocasiones, los actores deben someterse a estrictas dietas para poder meterse en la piel de un personaje, y tal fue el caso de la australiana, quien tuvo que mantenerse en forma con una rutina de ejercicio y una rigurosa alimentación.

Esta fue la dieta que tuvo que seguir Margot Robbie para convertirse en Barbie

Cuando no se encuentra a dieta, la protagonista de Barbie disfruta de tomar una cerveza y comer papas a la francesa y hamburguesas.

“Adoro las hamburguesas y las papas fritas, algo que ordenp con un vaso de cerveza. En los Estados Unidos mi favorita es la hamburguesa doble con trufa, de la cadena Umami Burger porque viene con queso trufado, aioli trufado y un glaseado de trufas”, dijo hace tiempo para Women’s Health.

Sin embargo, para la película dirigida por Greta Gerwig, la estrella de Hollywood tuvo que despedirse de este tipo de snacks. En diversas entrevistas, Margot Robbie ha revelado algunos de los alimentos que formaron parte de su dieta durante su preparación para convertirse en una Barbie de carne y hueso, y en la lista figuraban pan tostado con aguacate, queso halloumi a la parrilla y tocino crujiente al estilo australiano, además de jugos verdes y frutas. Para el almuerzo, las proteínas eran muy importantes, por lo que normalmente comía atún o pollo al limón, mientras que para la cena elegía carne, verduras y arroz.

De vez en cuando, la actriz de 33 años de edad podía darse algún gusto que no estuviera en su estricto menú, como una copa de vino cada dos días, un postre de chocolate o un helado de Salt & Straw, su establecimiento favorito en Los Ángeles.

La rutina de ejercicio de Margot Robbie

No todo estuvo centrado en la alimentación, el ejercicio también fue de vital importancia para que Margot Robbie pudiera transformarse en Barbie.

“Encontré que las sesiones de boxeo y pelea para ‘El Escuadrón Suicida’ fueron realmente divertidas pero luego me di cuenta que no soy muy fanática de levantar pesas. Cuando no me estoy preparando para un rol prefiero hacer ejercicios que disfruto, como el baile o jugar tenis con mis amigos”, reveló.

Algunas de las actividades que Robbie incluyó en su rutina durante el rodaje de Barbie fueron pilates, cardio, baile, patinaje, natación, flexiones y ejerciciones para piernas y glúteos.