Test: ¿Cuál es tu alter ego zodiacal? Descubre tu energía zodiacal dominante

¿Alguna vez has sentido que tu signo zodiacal no termina de explicar tu forma de ser del todo? Que hay días en los que eres puro impulso al estilo Aries, aunque tu carta diga Tauro, o que tu sentido analítico está tan desarrollado que parece más Virgo que Libra. La astrología nos da un mapa, pero la vida y la energía que llevamos encima nos cambia constantemente.

La buena noticia es que ese vaivén también tiene nombre: es tu energía zodiacal del momento, esa mezcla de mood, estilo, amistades y hasta la forma en la que estás llevando (o evadiendo) el amor ahora mismo.

¿Cuál es el alter ego zodiacal?

La colección Pandora Talisman Zodiac parte de esa misma idea: cada charm es una extensión de quién eres, no solo de quién naciste siendo. Inspirados en monedas antiguas y cargados de simbolismo contemporáneo, estos medallones están diseñados para que los elijas de la misma forma que eliges cómo mostrarte al mundo: con intención, con carácter y con algo que decir.

Responde estas 7 preguntas sin pensarlo de más —la primera respuesta que te vibre es la correcta— y al final te decimos cuál es tu signo dominante ahora y qué Charm de la colección Talisman Zodiac de Pandora te representa. Recuerda: el universo (y tu joyería) siempre tienen algo que decirte.

Puedes encontrarlos disponibles en tiendas físicas, ecommerce, Palacio de Hierro y Liverpool. Su precio va desde 1,629 MXN.