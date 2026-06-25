Space City: Houston y el éxito de Artemiss II

Conocida orgullosamente como la “Ciudad Espacial”, Houston ha sido durante décadas el corazón del programa espacial tripulado de Estados Unidos y continúa liderando algunos de los avances más importantes en tecnología aeroespacial e innovación científica.

Desde que la NASA fundó Johnson Space Center en Houston hace más de 60 años, la ciudad se ha convertido en un símbolo mundial de descubrimiento, ingeniería y exploración. Aquí se entrenan astronautas, se desarrollan tecnologías espaciales y se coordinan algunas de las misiones más ambiciosas de la humanidad.

Getty Images

Artemis II: ¡Hasta el infinito y más allá!

En abril de 2026, Houston hizo nuevamente historia con el exitoso desarrollo de la misión Artemis II , la primera misión tripulada del programa Artemis y una de las más importantes de la nueva era de exploración lunar.

Gracias al trabajo y dedicación de los científicos, ingenieros y especialistas del Centro Espacial Johnson, cuatro astronautas viajaron alrededor de la Luna a bordo de la nave Orion, marcando un paso fundamental hacia el regreso del ser humano a la superficie lunar.

Getty Images

La misión Artemis II despegó desde el Centro Espacial Kennedy en Florida y se basó en el éxito de Artemis I, la misión no tripulada realizada en 2022. Durante aproximadamente 10 días, la tripulación realizó pruebas críticas en el entorno real del espacio profundo, validando el desempeño del poderoso cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial) y de los sistemas de soporte vital de la nave Orion.

Getty Images

Entre los mayores logros de Artemis II podemos enlistar:

Evaluación exitosa de los sistemas que generan aire respirable y eliminan dióxido de carbono y vapor de agua dentro de la nave.

Realización de pruebas durante ejercicios físicos, operaciones diarias y periodos de descanso, proporcionando información invaluable para futuras misiones de larga duración.

Maniobras de lanzamiento y aterrizaje

Simulacros de emergencia y sistemas de protección contra radiación espacial.

Cabe destacar que todos estos avances tecnológicos y operativos fueron posibles gracias al liderazgo de Houston y al talento de miles de profesionales que continúan posicionando a la ciudad como una capital global de la innovación espacial.

Getty Images

De la Luna a Marte

Más allá de la NASA, Houston sigue impulsando el crecimiento de la industria aeroespacial comercial, atrayendo empresas, investigadores y visionarios de todo el mundo. La ciudad combina ciencia, tecnología y educación con una cultura profundamente orgullosa de su conexión con el espacio.

Ese orgullo puede sentirse en toda la ciudad: desde murales y arte público hasta eventos, deportes y atracciones como Space Center Houston, uno de los destinos turísticos más importantes de Texas. Ahí, visitantes de todas las edades pueden explorar naves espaciales reales, tocar rocas lunares y conocer de cerca cómo Houston continúa ayudando a construir el futuro de la exploración espacial.

Getty Images