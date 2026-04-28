Seis universos, una mujer: el nuevo manifiesto de O Media con Vanessa Huppenkothen

¡Abran paso a Vanessa Huppenkothen! La nueva campaña de O Media se revela como una declaración editorial que redefine el papel de sus revistas de lujo en la vida contemporánea: no solo como referentes de estilo, sino como espejos de identidad.

En esta propuesta, Vanessa encarna a la mujer moderna en todas sus dimensiones. Porque hoy, ser una sola versión de una misma es quedarse corta. Somos múltiples, cambiantes, complejas. Y es ahí donde los seis universos editoriales de O Media cobran sentido: Caras, Caras Travel, Cosmopolitan, Vanidades, Esquire y Harper’s Bazaar.

Cada título representa una faceta distinta: la sofisticación social, el espíritu viajero, la audacia, la elegancia atemporal, la visión contemporánea y el lujo en su máxima expresión. Juntos, construyen una guía integral para cada versión de la mujer que los habita, ofreciendo contenido curado que inspira, informa y eleva.

Esta campaña también pone en valor el expertise detrás de cada imagen y cada historia. La curaduría editorial, el styling, las fotografías y el video fueron concebidos por reconocidos expertos de la industria creativa, colaboradores cercanos de O Media que conocen y entienden profundamente el ADN de cada uno de sus títulos. Su mirada no solo interpreta tendencias, sino que las traduce en narrativas visuales coherentes, aspiracionales y fieles al espíritu de cada publicación.

En un entorno dominado por lo inmediato, estas revistas se consolidan como un refugio tangible donde el papel cobra vida. Más que páginas, son experiencias sensoriales que invitan a detenerse, a observar y a reconectar. Porque el verdadero lujo ya no está solo en lo que se posee, sino en cómo se vive cada momento.

Esta campaña no solo celebra a la mujer moderna; la entiende, la acompaña y la proyecta. Y nos recuerda que, en cada página, existe una versión de nosotros mismos esperando ser descubierta.

