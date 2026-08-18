Céline Dion is back! La cantante protagoniza la portada Harper’s BAZAAR México

No podemos estar más emocionadas con esta noticia. Céline Dion está de regreso. Tras superar una dura batalla por su salud, la icónica cantante y artista confirmó que se prepara para su esperado regreso a los escenarios. Recientemente la intérprete de “My Heart Will Go On” se convirtió en la portada de Harper’s BAZAAR México, en su esperada edición global Icons 2026.

Cortesía: Harper’s BAZAAR México

¿Por qué Céline Dion dejó los escenarios?

En 2022, Céline Dion fue diagnosticada con el síndrome de la persona rígida, un trastorno neurológico autoinmune extremadamente raro que puede provocar rigidez muscular y espasmos. Esta enfermedad neurológica llegó a afectar su movilidad y la obligó a cancelar su gira mundial.

En su caso, los síntomas habían comenzado mucho antes. Dion pasó alrededor de 17 años enfrentando diferentes problemas de salud antes de recibir un diagnóstico oficial. Durante ese tiempo tuvo que cancelar conciertos y llegó a explicar algunas de sus ausencias diciendo que tenía sinusitis o tos, cuando en realidad estaba enfrentando síntomas mucho más graves.

La situación llegó a ser tan complicada que algunos días apenas podía caminar. En una de sus crisis, quedó prácticamente inmovilizada y sin poder comunicarse.

Cortesía: Harper’s BAZAAR México

Céline Dion tiene una nueva perspectiva sobre sus fans

Durante el tiempo que estuvo alejada del público, Céline Dion tuvo que enfrentarse a una idea que probablemente nunca había considerado: ¿qué pasaría si ya no pudiera ofrecerle a sus fans lo que siempre les ha dado?

La respuesta llegó de una manera bastante inesperada. Dion contó que durante esos años imaginaba que quería desaparecer entre los árboles. En otoño, sin embargo, las hojas comenzaban a caer y ella pensaba que todo el mundo podría verla.

Entonces imaginó que les decía a sus fans: “Lo siento, ya no tengo manzanas que darles”. Pero después entendió algo. Ellos no habían ido por las manzanas. Habían ido por el árbol.

Para Dion, esta idea cambió completamente su manera de ver su relación con el público. Sus fans no estaban ahí solamente por su voz, sus canciones o sus conciertos. Estaban ahí por ella.

Cortesía: Harper’s BAZAAR México

Un regreso triunfal a los escenarios

Aunque volver a cantar podría parecer tan sencillo como tomar un micrófono, para Dion ha significado volver a entrenar prácticamente todo su cuerpo. Ahora, a sus 58 años, está decidida a recuperar una de las cosas que más ama: cantar frente a sus fans.

Actualmente realiza sesiones de Pilates de 90 minutos tres veces por semana y toma clases de ballet otros dos días. Sí, ballet. El objetivo es recuperar fuerza, flexibilidad y movilidad para poder volver a hacer aquello que lleva haciendo prácticamente toda su vida: estar sobre un escenario.

Y parece que el esfuerzo está dando resultados. Céline Dion regresará a los escenarios con una residencia de cinco semanas en París que comenzará a mediados de septiembre de 2026. Las entradas se agotaron rápidamente y ya se anunciaron nuevas fechas para 2027.

La propia cantante describió este regreso como uno de los mejores regalos que podía recibir por su cumpleaños número 58. Y sus fans parecen estar tan emocionados como ella. Después de seis años prácticamente alejada de los escenarios, Dion quiere demostrarles a sus seguidores cuánto los ha extrañado.