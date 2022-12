Cuáles son los diferentes tipos de feminismo que existen y en qué consisten

Se ha dicho que dentro del feminismo existen varias corrientes, ¡aquí te decimos cuales son y en que consiste cada una de ellas!

El feminismo tiene siempre la misma base; la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. Lo único que llega a cambiar, es la forma en la que ciertas mujeres lo ejercen. Dentro de las múltiples corrientes que existen, algunas creencias son mucho más marcadas que otras, si tú no sabes a qué tipo de feminismo perteneces, continúa leyendo para saberlo.

Tipos de feminismo

Liberal

Como la misma palabra lo dice, esta corriente del feminismo permite que quien la ejerce tenga más libertad. Regularmente son las mujeres que son más tolerantes a ciertas actitudes que los hombres o el sistema social tienen con ellas.

De igualdad

Seguramente has escuchado de la escritora Simone de Beauvoir, ella decía que “La mujer no nace, se hace”. Por lo tanto, el feminismo de igualdad comparte la idea de que los roles de género no existen y que son una consecuencia de la educación y la cultura.

Transfeminismo

Básicamente sostiene que tanto el género y el sexo biológico realmente son construcciones sociales, o sea, tú puedes decidir qué quieres ser, hombre o mujer.

Radical

Tiene como objetivo destruir el sistema social en que vivimos actualmente. El feminismo radical se cuestiona todo lo que gira en torno a las mujeres; su papel en la sociedad, sus derechos y sus supuestas ‘obligaciones’.

Separatista

Este tipo de feminismo reconoce las diferencias naturales o adquiridas entre hombres y mujeres, sin embargo, no permite que las mujeres tengan ningún tipo de relación con los varones. Promueve ampliamente las relaciones entre personas del mismo sexo.

Abolicionista

Es muy parecido a la corriente radical, las mujeres que están a favor de este tipo de feminismo se posicionan en contra de la pornografía, la prostitución y la maternidad subrogada. Argumentan que es necesario terminar con estas prácticas para que la mujer se deje de ver como un objeto.

Ahora que ya conoces los tipos de feminismo, puedes elegir a cuál pertenecer, lo más importante es que siempre busques construir un entorno lleno de respeto a tu alrededor.

