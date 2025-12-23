Entrevista: Dímelo Bajito... Las confesiones más honestas del elenco que está revolucionando Prime Video

Porque detrás de esta historia de amor, dudas y crecimiento, hay mucho más que una trilogía:hay jóvenes artistas que están aprendiendo a perdonarse, a creer de nuevo y a vivir sin miedo a sentirlo todo.

🌸 MERCEDES RON — Escritora de la trilogía “Dímelo”

Pregunta: Tus historias siempre inspiran por la honestidad con la que escribes. Si pudieras regresar y hablar con la Mercedes del pasado, la que apenas comenzaba a escribir, ¿qué consejo le darías?

Mercedes Ron: Le diría que va a conseguirlo, aunque parezca imposible. Hubo muchos momentos en los que quise rendirme, en los que pensé que no lo lograría. El camino fue largo y tuve que trabajar cada paso con mucho esfuerzo. Pero también creo que llegué hasta aquí porque mi “yo” del pasado confió en sí misma y en sus libros, incluso cuando nadie más lo hacía. Así que mi consejo sería: “Sigue, no te rindas, confía en ti. Todo llegará.”

🎬 ALICIA GUERRERO — “Camila” en Dímelo Bajito

Pregunta: Tu interpretación transmite mucha emoción y vulnerabilidad. ¿Qué parte de tu personaje sientes que se quedó contigo después del rodaje? ¿Y qué mensaje te gustaría dejarle a las chicas que se identifiquen con Camila?

Alicia: Lo que más me dejó Camila fue el derecho a dudar. A veces creemos que equivocarnos o no tener todo claro está mal, pero no lo está. Camila me enseñó que nadie es perfecto, que todos aprendemos a amar poco a poco, y que caerse también forma parte del camino. Mi consejo para las chicas es ese: permítanse dudar, fallar y aprender. Nadie nace sabiendo amar, se aprende en el proceso.

💭 FERNANDO LINIERS — “Tiago” en Dímelo Bajito

Pregunta: Tiago es un personaje intenso, con muchas capas emocionales. Si pudieras darle un consejo honesto y directo, ¿cuál sería?

Fernando: Le diría que aprenda a perdonarse. Tiago carga con mucho dolor y culpa, y eso lo hace vivir con ira. Creo que todos pasamos por momentos que nos marcan, pero si no enfrentamos nuestros traumas, no avanzamos. Le diría: “Perdónate, porque solo cuando te perdonas puedes volver a vivir, y dejar atrás el rencor.” Esa es su mayor lección, y también la mía.

💫 DIEGO REYES — “Taylor” en Dímelo Bajito

Pregunta: Tu personaje tiene una sensibilidad muy especial, poco común. ¿Qué parte de Taylor conectó contigo o te transformó personalmente?

Diego: Taylor y yo tenemos muchas cosas en común, aunque nuestras historias sean distintas. Él me enseñó a ver el lado positivo e inocente de la vida. Es alegre, pero también tiene esa picardía encantadora. Interpretarlo fue un regalo; me recordó que la bondad y la ternura siguen teniendo fuerza, incluso en tiempos donde la gente se protege demasiado.

🌠 TODOS — “Más allá de los personajes, ¿cuál es su sueño personal?”

Leilani: Más allá de sus personajes, ¿cuál es el sueño más grande que tienen? No el profesional, sino el del corazón.

Fernando: Mi sueño es formar una familia. También seguir actuando y viviendo de lo que amo, pero lo personal va primero.

Alicia: Suena cliché, pero siento que ya estoy cumpliendo mi sueño. Lo único que quiero es seguir viviendo el presente, no perderme en las expectativas, sentirme orgullosa de mí y disfrutar este camino sin dejar de ser yo.

Mercedes: Mi sueño es llegar a los 90 años, mirar atrás y decir: “Tuve la vida que quise tener.” Aprovechar cada oportunidad, viajar, vivir intensamente y tener historias que contarle a mis nietos. La vida pasa rápido, y no quiero dejar nada sin hacer.

Diego: Soy de los que cree que todo pasa por algo. Quiero seguir viviendo con curiosidad y creer en lo que viene. No sé qué me espera, pero tengo muchas ganas de vivir lo que tenga que vivir.

💌 Cierre Cosmo

Leilani Avilés: Qué hermoso escucharlos. Sus respuestas nos recuerdan que detrás del talento también hay corazones con propósito y sueños sinceros. Gracias por compartir tanto y por recordarnos que creer, dudar, perdonarse y seguir adelante son actos de valentía.

“Dímelo Bajito” llega a Prime Video, una historia sobre el amor, los miedos y los caminos que nos transforman —dentro y fuera de la pantalla.

“No se trata solo de lo que interpretas frente a la cámara, sino de lo que aprendes sobre ti mismo cuando se apagan las luces.” ✨