¿Zayn Malik se encuentra grave de salud?

La euforia por la segunda fecha del concierto de el ex integrante de One Direction, se convirtió en preocupación por parte de los fans después de que Ocesa anunciara que el cantante se encuentra delicado de salud, por lo que no podría presentarse en el Palacio de los Deportes.

Poco después el cantante confirmó en redes sociales la triste noticia, sin entrar en detalle, comentó lo siguiente:

“Me rompe el corazón decir que no podré actuar esta noche en la Ciudad de México. He estado muy enfermo desde esta mañana y a pesar de intentar todo para seguir adelante, mi cuerpo simplemente no lo permite.

Siento mucho haberte decepcionado. El amor y la energía que siempre siento de mis fans significa el mundo para mí, y me duele profundamente perder este momento contigo.

Gracias por su comprensión, y por favor sepa que les envío todo mi amor a cada uno de ustedes x”

De momento no se ha dado a conocer más acerca del estado de salud del cantante, pero le deseamos una pronta recuperación.