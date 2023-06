¡Mira la reacción de Travis Barker al enterarse de que se convertirá en padre al lado de Kourtney Kardashian!

Travis Barker y Kourtney Kardashian comenzaron a salir en el 2019 y tres años después llegaron al altar en Portofino, Italia. Ahora, la pareja está por comenzar una de las etapas más importantes de su vida: la paternidad. Así como lo lees: la estrella de Keeping Up With The Kardashians está embarazada.

La empresaria anunció la gran noticia en público y de la forma más emocionante: en el concierto de Blink 182, mientras Travis se encontraba tocando en el escenario.

[VIDEO] Kourtney Kardashian anuncia su embarazo en pleno concierto de Blink 182

En un espectáculo de la banda musical que se llevó a cabo en Los Ángeles, Khloé Kardashian se encontraba entre el público cantando al ritmo de las canciones de Blink 182, cuando fue filmada sujetando una pancarta en la que se leía: “Travis, estoy embarazada”. Debido a su pronunciada baby bump, se cree que Travis ya sabía que Kourtney estaba embarazada y que solo estaban compartiendo la noticia con el resto del mundo, aunque por su reacción algunos internautas aseguran que se enteró de la noticia en ese mismo momento.

Posteriormente, con mucho asombro, el baterista bajó del escenario para abrazar a su esposa y llenarla de besos. ¡Mira el increíble video!