[VIDEO] Gerard Piqué y Clara Chía reaparecen tras los rumores de que ella es una mujer trans

Gerard Piqué estaba desaparecido desde que el pasado 2 de abril Shakira y sus hijos, Milan y Sasha, abandonaron definitivamente Barcelona para comenzar una nueva vida en Miami. Ese mismo día el exfutbolista del Barça concedía una entrevista al streamer Gerard Moreno en el que, refiriéndose a la cantante como “la otra”, no dudaba en arremeter contra ella por los dardos que les ha dedicado a él y a Clara Chía en sus últimas canciones:

“Lanza zascas, que está muy bien y es la moda, pero no pensamos en las consecuencias que puede tener a nivel mental en la gente a la que le tiras el beef. Queda muy bien a título personal y oh, la puta ama, pero no pensamos en la otra persona. ¿Qué tiene que pasar? ¿Que alguien se suicide para pensar luego que nos hemos pasado?” se preguntaba.

Desde entonces no habíamos vuelto a ver a Piqué que este martes, coincidiendo con el primer día de colegio de sus hijos en la ciudad estadounidense, ha reaparecido en Barcelona arropado por el que sin duda está siendo su gran apoyo en estos difíciles momentos, Clara Chía, quien también se está enfrentando a difíciles rumores que asgeuran que es una chica trans.

Gerard Piqué y Clara Chía reaparecen tras los rumores de que ella es una mujer trans

Muy serio, el exjugador ha abandonado en coche su domicilio sin revelar cómo está llevando estos primeros días sin Milan y Sasha ni cuándo viajará a Miami para visitarlos. La pareja tapoco ha abordado la teoría que señala a Clara Chía como una mujer transgénero.

Unas reaparición que se produce horas después de que Shakira haya publicado un comunicado en sus redes sociales dirigido a la prensa en el que, como madre y no como artista, pide respeto por la intimidad de sus pequeños, para que puedan llevar en EEUU la vida normal que no consiguieron tener en Barcelona por el “asedio continuo” de la prensa.

Después de la partida de Shakira a Miami, así reaccionó Gerard Piqué en su primera reaparición pública.



Algo sobre lo que Piqué, cuyos abogados ya estarían hablando con los de la colombiana para fijar cuándo será su primera visita a los niños en Miami, tampoco ha querido valorar, manteniendo la misma postura de silencio absoluto por la que optó tras anunciar su separación de Shakira en junio de 2022.

