[VIDEO] Amber Heard bailando ‘Como la flor’ de Selena Quintanilla

“Amber Heard me representa. Disfrutando la vida, de fiesta mientras estoy endeudada”, escribió un internauta en el video

La vida de Amber Heard cambió radicalmente después de perder el juicio contra su ex esposo, Johnny Depp. Tras darse a conocer el veredicto final a favor del protagonista de Piratas del Caribe, se reveló que la actriz deberá pagar 15 millones de dólares a su exesposo por daños y perjuicios. Por lo mismo, Heard tuvo que vender su mansión en Yucca Valley, ubicada en el desierto de Mojave, por un millón de dólares.

Foto: Getty images

Pero eso no es todo; la actriz de Aquaman tuvo que huir de Estados Unidos tras ser perseguida por la justicia de su país debido a que se encuentra en bancarrota. De acuerdo a distintos medios, Amber se encuentra viviendo en Costix, una pequeña localidad de Mallorca, sin tiempo estimado de estancia. En algunos videos de TikTok aseguran que la celebridad «es una mujer sin casa que vive en la calle». Y es que supuestamente, al no contar con una dirección oficial en los Estados Unidos, las demandas no proceden. Sin embargo, parece que a pesar de todas sus deudas, Heard sigue disfrutando la vida al máximo. Recientemente se viralizó un video de la artista de Hollywood bailando al ritmo de Selena Quintanilla.

[VIDEO] Amber bailando ‘Como la flor’ de Selena Quintanilla

Un video de TikTok mostró a Amber Heard bailando de la mano de un joven una de las canciones más icónicas de Selena Quintanilla: Como la flor. Si bien el video fue publicado y viralizado hace pocos días, en realidad fue grabado en noviembre del 2022 en Guatemala, en donde la actriz filmó su más reciente película. "Durante 20 días tuve la oportunidad de vivir una experiencia que me ayudó a reafirmar aún más mi deseo de formar parte del mundo cinematográfico. En esta ocasión, tuve la suerte de estar todos los días en el set y ver y aprender de todos los involucrados en la creación de una película de Hollywood", relató Bernardo Triana, quien publicó el video y fue ayudante de los actores durante el rodaje. "Muchos saben que desde niño he soñado con poder salir en películas. Tal vez no fui un actor en esta, pero gracias a la experiencia estoy dando pasos para poder llegar a esa meta. Me llevo mucho aprendizaje, nuevas amistades y una mirada renovada para el futuro".

