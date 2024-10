Un espectáculo INCONTENIBLE en el UPFront 2025 de TelevisaUnivision

Es un hecho: cuando se trata de fusionar espectáculo, lujo y visión de futuro, TelevisaUnivision sabe cómo hacerlo de manera espectacular.

El UPFront 2025 no fue solo un evento, fue una experiencia que quedará grabada en nuestra memoria y en la de todas y todos los que tuvimos la fortuna de estar allí. Desde la impresionante puesta en escena hasta las presentaciones estratégicas que marcarán el próximo año en los medios, este fue un momento clave para quienes vibramos con la cultura pop y el entretenimiento.

Bajo el concepto INCONTENIBLE, y con más de 635 personas trabajando detrás de cámaras, el evento top, en las instalaciones de Televisa San Ángel fue una auténtica demostración de lo que significa estar a la vanguardia. Desde la primera fila, lo vimos claro: TelevisaUnivision está transformando la manera en que consumimos contenido, y no solo para México, sino para toda Latinoamérica.

El evento comenzó con la presencia de Emilio Azcárraga Jean, Presidente del Consejo de Administración de Grupo Televisa, quien introdujo al nuevo CEO de TelevisaUnivision, Daniel Alegre, y señaló que: “Hemos convertido nuestro Upfront anual en el evento más importante de la industria de contenidos de nuestro país”. Seguida de la presentación de Patricia Molina, Vicepresidenta de Ventas de TelevisaUnivision México, quien resaltó el compromiso de la empresa con utilizar la tecnología más avanzada para ofrecer experiencias cross media innovadoras y envolventes. ¿Y después?

Cortesía

La magia de Bruno Mars y el futuro de la TV

Lo que todas esperábamos sucedió: Bruno Mars, uno de los artistas más impactantes de la música, ofreció un show privado. “Uptown Funk”, “Just the Way You Are” y “Treasure” fueron solo algunos tracks que encendieron la noche. Imaginen este concierto exclusivo, donde solo los mejores clientes, talentos y ejecutivos VIP de la industria disfrutaron de su increíble energía. Aquí en COSMO, trataremos de describir lo bueno que estuvo.

Cortesía

Pero, obviamente no todo fue música. Este UPFront fue la oportunidad perfecta para conocer los lanzamientos más esperados del próximo año para la compañía. ¿Sabías que 7 de cada 10 mexicanos consumen contenidos de TelevisaUnivision? Y sí, lo hacen gracias a una oferta inigualable de telenovelas, deportes y noticias. La Casa de los Famosos México regresa con su tercera edición, consolidándose como el fenómeno mediático que ha roto récords. Además, clásicos como El Chavo y El Chapulín Colorado estarán de vuelta en Las Estrellas y en ViX.

Innovación y contenido para todos

Otra de las cosas que más llamaron la atención de los asistentes y socios de TelevisaUnivision fue su compromiso por ofrecer una experiencia cross media, que conecta con diferentes audiencias a través de múltiples plataformas. Daniel Alegre, el nuevo CEO de la compañía, dejó claro que la innovación tecnológica es el motor que impulsa la creación de contenido, y esto solo nos deja más emocionadas por lo que viene en 2025.

Además, plataformas como ViX están en constante crecimiento, logrando ser el servicio de streaming gratuito más importante con un aumento del 60% en horas consumidas en el último año. ¡Todo un logro! Con esto, TelevisaUnivision no solo marca tendencia en la televisión tradicional, sino también en el mundo del streaming, alcanzando a más de 57 millones de usuarios únicos al mes (según comscore). ¡Eso es estar en la cima del juego!

Daniel Alegre Cortesía

Lo que viene en 2025: Más fútbol, telenovelas y emoción

Si algo aprendimos esa noche es que el 2025 será un año clave para los deportes. TelevisaUnivision continuará siendo el hogar de la Liga MX, con derechos exclusivos para transmitir los partidos de los equipos más queridos, incluyendo la Selección Mexicana en su camino hacia el Mundial 2026. Además, se incluye la cobertura de la NFL, algo que nos asegura un calendario lleno de emociones para los que les gusta el americano.

Y por supuesto, las telenovelas seguirán siendo el corazón del entretenimiento. Nombres como El Maleficio y Marea de Pasiones seguirán cautivando y consolidando a TelevisaUnivision como la empresa líder en la producción de dramas de calidad.

Un cierre brillante y una promesa para el futuro

En resumidas cuentas, fue una noche espectacular que demostró por qué TelevisaUnivision sigue siendo el titán del entretenimiento. Desde la elegancia de las presentaciones hasta el show de Bruno Mars, cada momento fue una celebración del poder de la televisión y el entretenimiento. No cabe duda de que 2025 será un año de grandes éxitos, y nosotras estaremos ahí, disfrutando de cada capítulo, cada programa y cada partido.

¡Manténganse al tanto porque esto apenas empieza! ¡Nos espera un 2025 lleno de emoción, moda y mucho entretenimiento!