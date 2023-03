Atención fans de Bridgerton: ¡la precuela Queen Charlotte ya tiene trailer y fecha de estreno!

Esto es todo lo que tienes que saber sobre la precuela de la exitosa serie de Netflix, Bridgerton

Cuando se estrenó en diciembre de 2020, Bridgerton cautivó al mundo con su historia, personajes (obvio, todas moríamos por el Duque), moda, música y, claro, las escenas muy sexies. Durante la primera temporada vimos a Daphne enamorarse de Simon y en la segunda, a su hermano mayor, Anthony, hacer lo mismo con Kate. Pero fuera de los personajes principales, había otros que siempre nos causaron intriga, entre ellos, la Reina Charlotte, cuya historia conoceremos en Queen Charlotte: a Bridgerton Story, una miniserie de 6 episodios que estrenará el 4 de mayo que cuenta el origen de la divertida reina. Por Constanza Alcocer

Foto: Cortesía Netflix

Lo que hay que saber sobre la precuela

Aunque para no dar spoilers, no nos han dado mucha información todavía, sabemos que conoceremos a la joven Charlotte justo antes de casarse con el Rey George, algo que no la tiene muy contenta, pues no conoce al monarca y no quiere casarse con él. India Amarteifio es la encargada de interpretar a la joven que sería reina: También lee: «Tuve sexo como Daphne de Bridgerton»: la recreación de 7 escenas de la serie “Fue lindo interpretar a alguien libre y juvenil”, cuenta la actriz, quien además se emocionó de saber que podía crear al personaje prácticamente desde cero, pues hay mucho tiempo entre Queen Charlotte y lo que sucede en Bridgerton. Aunque claro, tanto ella como Arsema Thomas (quien interpreta a la joven Lady Danbury) tuvieron la oportunidad de platicar con las actrices que interpretan a sus personajes cuando son mayores para conocer su experiencia, algo que las cuatro actrices disfrutaron. Golda Rosheuvel, intérprete de la Reina Charlotte mayor, dice: “Quería que India fuera auténtica en su propia piel al tomar el personaje”.

Foto: Cortesía Netflix

¿Cómo se desarrollará la historia?

Otro dato que sabemos es que la historia se desarrollará en dos líneas del tiempo: una con los personajes jóvenes, donde conocemos a Charlotte, el rey George (de quien en Bridgerton no conocemos tanto) Angela Dansbury y una Violet Bridgerton de 12 años y, la otra cuando son mayores (interpretadas por las mismas actrices de Bridgerton), aunque no sabemos exactamente en qué parte de la línea del tiempo se ubica esta parte.

Y aunque del Rey George no nos han dicho tanto en Bridgerton, Queen Charlotte promete presentar al joven monarca y su historia de amor con Charlotte. Interpretado por Corey Mylchreest, estamos seguras que nos enamorará tanto como logró hacerlo Simon en la primera temporada. Nosotras ya tenemos la notificación para el estreno en nuestro calendario, y ¿tú?