The Late Nath Show, el dinámico top show de Nath Campos que necesitas escuchar

The Late Nath Show es una propuesta que a través del sarcasmo pretende explicar temas complejos para los usuarios de internet, con el respaldo de expertas y activista además de un intenso trabajo de investigación

Luego de denunciar públicamente el abuso del que es sobreviviente, Natalia Campos también tuvo que enfrentar la revictimización en diversos espacios, violencia digital y un aparato de justicia casi inaccesible para las mujeres mexicanas, esa situación la llevó a plantearse la posibilidad de crear un concepto donde se hablen esas cosas incómodas para el grueso de la población, pero que urgen ser tratadas.

Un sitio diferente a lo que ya conocemos en diversas redes sociales como TikTok y que tiene como objetivo llegar a cuantas personas les sea posible: así nació The Late Nath Show.

Cosmopolitan: ¿Qué significa para ti este regreso?

Nath Campos: Llevo 10 años haciendo videos y a partir de la denuncia pública que hice y el juicio que pase el hecho de cómo hacía contenido cambió mucho la perspectiva de qué quería comunicar sobre todo por las cosas que estaba viviendo, la revictimización que recibí por parte de los medios tradicionales, las personas en redes sociales que aunque sabía que estaba poniéndome en esa situación y estaba trabajando activamente en terapia y pasar por un proceso público aunque como youtuber estás a costumbrada a estar tan cerca de la gente, es un proceso en el que no sólo no podía, sino que no me sentía con la capacidad emocional y mentalmente para estar dentro de la misma dinámica, entonces también buscando esta misma evolución de cómo quería crear contenido incluso tratando de regresar a lo mismo por muchísimo tiempo y no pudiendo por temas de depresión, estrés postraumático que me ocasionó mucho el salir con este tema de mi denuncia pública fue lo que me llevó a buscar dentro de mis intereses otras cosas que al final sumaron este proyecto.

Con la participación de María Angela Urbina, Aranza Ramírez, Juana Martínez, Esmeralda Soto, entre muchas otras mujeres que se encuentran ya inmersas activamente en el feminismo, The Late Nath Show se presenta como una propuesta innovadora y divertida para abordar temas de interés público y social.

Nath Campos: aunque a veces se utiliza la palabra influencer para demeritar algunas personas este puesto, al final somos personas como muchas de las que somos parte de la producción de The Late Night Show, personas que llevan creando años y que llevan un ritmo de creación bastante duro y bastante rudo porque al final la creación en internet nunca tiene descanso.

The Late Nath Show surge de una necesidad comunicativa que Nath Campos encontró cuando denunció públicamente el abuso sexual que derivó en un juicio y una sentencia condenatoria en favor de la comunicadora, pero además descubrió un área de oportunidad para proponer un concepto en el que, a través del humor y la ironía, los usuarios de las redes sociales pueden entretenerse y aprender.

Nath Campos: cuando decidí hacer la denuncia pública de mi caso, descubrí que la mayoría de las personas no sabían que eso era abuso, tampoco se había hablado públicamente del consentimiento y los medios tradicionales tomaron un take en mi caso, fueron revictimizantes y absurdos. ¿No hay nadie que pueda explicar mi caso?

The late Nath Show, el formato de top show que Nath Campos propone para hablar de lo que nadie quiere hablar

Además de contar con la opinión de expertas y activistas, el nuevo programa de Nath Campos propone un concepto innovador en países latinos, pero que ha sido exitoso en Estados Unidos como el famoso The Tonight Show Starring Jimmy Fallon que tiene cerca de 10 años al aire, este formato permite incluir diversas secciones que abordan un solo temas desde diferentes perspectivas, pero el show central gira en torno a un invitado o invitada.

Cosmopolitan: ¿consideras que en este formato -donde además cabe el sarcasmo, la ironía y la comedia- es eficaz para educar además de entretener?

Nath Campos: espero que sí, tenemos la combinación de entrevistas con invitades, con celebridades que tienen que ver con cada uno de los temas que queremos tocar como activistas que también están participando en los mismos sketches que a veces hacemos, tenemos secciones educativas, preguntas en la calle que salimos a hacer.

Cortesía

La primera temporada de The Late Nath Show estará disponible en todas las plataformas a partir del domingo 3 de septiembre y la entrega será quincenal, es un programa autogestivo que busca explicar temas complejos a través de la mirada de un grupo de mujeres que no se reconocían en ningún medio informativo.

Nath Campos: Siempre he tenido la idea de que todo mundo tiene la capacidad para entenderse, nada más es cuestión de saber cómo comunicárselo a ciertas personas. Hay algunas personas que no lo entienden en las discusiones o que no lo entiende a través de datos, estamos tratando de atacar de todas las maneras posibles con una mezcla de humor. Quiero explicarlo sin aburrir a mi hermana y sin que mi papá diga que estoy diciendo muchas palabras que no entiende.