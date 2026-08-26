The Last Sunrise: la historia real que inspiró a Anna Todd

Anna Todd lo volvió a hacer. La autora de la saga After vuelve a la pantalla con otra adaptación de uno de sus best sellers: The Last Sunrise (El último amanecer), publicado en 2025. Se trata de una película estadounidense que se estrena este 26 de agosto a través de Prime Video, cuya trama gira en torno a un drama romántico. Dirigida por Carlson Young y protagonizada por Maia Reficco, Fernando Lindez y Eva Longoria, la sinopsis de esta novela dice así:

“Entre problemas de salud crónicos y una madre sobreprotectora, Oriah Pera, de veintidós años, siente que está atrapada esperando que su vida comience. Pero cuando el trabajo de su madre las lleva a Mallorca, sabe que este verano podría ser el inicio de su propia historia de madurez. En su primer pequeño acto de rebeldía, decide ir sola a la playa, donde conoce a un español irritantemente encantador. Julián hace que ella, Ry se sienta aún más ingenua e inexperta de lo que normalmente se percibe, pero no puede ignorar la atracción creciente que siente por él.

A medida que avanza el verano, Julián saca a Ry de su caparazón y la lleva a vivir las aventuras con las que siempre ha soñado. Pero con su regreso a Estados Unidos cada vez más cerca, Ry deberá decidir si es lo suficientemente valiente para seguir finalmente su corazón y empezar a vivir.”

Entrevista con Anna Todd y Carlson Young: The Last Sunrise

Cosmopolitan: ¿Cuál fue tu mayor inspiración para escribir esta historia?

Anna Todd: Comenzó con la carencia de contenido en el mundo de la novela romántica sobre situaciones médicas con finales felices. Mi hijo tiene la misma condición que Ry y siento que falta felicidad y esperanza en estos temas. No me gusta que cuando un personaje tiene alguna enfermedad, se muere al final. También quería hacer un libro sobre viajes de verano; ya he escrito sobre pueblos pequeños, relaciones tóxicas, etc., entonces quise hacer algo nuevo, fresco y sobre todo muy personal.

C: La historia habla mucho de vivir el presente, pero hacerlo puede ser especialmente difícil cuando tienes miedo de lo que viene. ¿Qué aprendiste tú sobre vivir el presente mientras escribías esta historia?

A: Soy una persona que vive mucho en el momento. Tengo problemas de impulsividad. Sobrepienso mucho las cosas, pero primero actúo y luego pienso en ello. Uno de mis objetivos es que los lectores lean la historia y decidan disfrutar el presente y vivir día con día, que se atrevan a tomar riesgos.

Maia Reficco (Ry) and Fernando Lindez (Julian) in THE LAST SUNRISE Photo Credit: Lucia Faraig / Prime © Amazon Content Services LLC Lucia Faraig/Prime/Lucia Faraig/Prime

C: ¿Qué fue lo más difícil de dirigir una historia de amor sin caer en los clichés del romance de verano?

Carlson Young: Creo que hay cierto número de clichés que están bien, entonces para mí lo importante no es deshacerse de ellos. Cuando estaba dirigiendo a Fernando y Maia me aseguré de que estuviéramos conectados en la mayor medida posible con la experiencia emocional de los personajes, porque los clichés existen por una razón: siempre son reales.

C: ¿Qué parte de Ry fue la más difícil de llevar a la pantalla?

C: Maia es una mujer hermosa y muy segura de sí misma, creo que lo más difícil fue transmitirle la fragilidad de Ry. Fue algo que maia y yo trabajamos juntas y que creo que fue muy importante para su personaje.

Maia Reficco (Ry) and Chloé Sweetlove (Amara) in THE LAST SUNRISE Photo Credit: Lucia Faraig / Prime © Amazon Content Services LLC Lucia Faraig/Lucia Faraig/Prime

C: -¿Crees que el gran romance de esta historia es realmente entre Ry y Julián, o entre Ry y la vida que finalmente se atreve a vivir?

A: Creo que es más sobre la vida que se da la oportunidad de vivir, pero Julian es una gran parte de eso. Su verano hubiera sido muy diferente sin él. Sí, se hubiera divertido, pero nunca hubiera sido lo mismo. Enamorarse por primera vez siempre es mágico y nos cambia por completo. Esta historia es sobre la experiencia de Ry, pero también se enfoca en lo que él le enseña a ella y lo que ella le enseña a él.