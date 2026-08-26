Suscríbete
Síguenos en:
Entretenimiento

The Last Sunrise: la historia real que inspiró a Anna Todd

No te pierdas nuestra entrevista en exclusiva con Anna Todd, autora de The Last Sunrise, y Carlson Young, directora de la película

Agosto 26, 2026 • 
Gabriela Velasco Ceja
the-last-sunrise-entrevista.jpg

The Last Sunrise:entrevista con Anna Todd y Carlson Young

Prime Video

Anna Todd lo volvió a hacer. La autora de la saga After vuelve a la pantalla con otra adaptación de uno de sus best sellers: The Last Sunrise (El último amanecer), publicado en 2025. Se trata de una película estadounidense que se estrena este 26 de agosto a través de Prime Video, cuya trama gira en torno a un drama romántico. Dirigida por Carlson Young y protagonizada por Maia Reficco, Fernando Lindez y Eva Longoria, la sinopsis de esta novela dice así:

“Entre problemas de salud crónicos y una madre sobreprotectora, Oriah Pera, de veintidós años, siente que está atrapada esperando que su vida comience. Pero cuando el trabajo de su madre las lleva a Mallorca, sabe que este verano podría ser el inicio de su propia historia de madurez. En su primer pequeño acto de rebeldía, decide ir sola a la playa, donde conoce a un español irritantemente encantador. Julián hace que ella, Ry se sienta aún más ingenua e inexperta de lo que normalmente se percibe, pero no puede ignorar la atracción creciente que siente por él.

A medida que avanza el verano, Julián saca a Ry de su caparazón y la lleva a vivir las aventuras con las que siempre ha soñado. Pero con su regreso a Estados Unidos cada vez más cerca, Ry deberá decidir si es lo suficientemente valiente para seguir finalmente su corazón y empezar a vivir.”

Entrevista con Anna Todd y Carlson Young: The Last Sunrise

Cosmopolitan: ¿Cuál fue tu mayor inspiración para escribir esta historia?

Anna Todd: Comenzó con la carencia de contenido en el mundo de la novela romántica sobre situaciones médicas con finales felices. Mi hijo tiene la misma condición que Ry y siento que falta felicidad y esperanza en estos temas. No me gusta que cuando un personaje tiene alguna enfermedad, se muere al final. También quería hacer un libro sobre viajes de verano; ya he escrito sobre pueblos pequeños, relaciones tóxicas, etc., entonces quise hacer algo nuevo, fresco y sobre todo muy personal.

C: La historia habla mucho de vivir el presente, pero hacerlo puede ser especialmente difícil cuando tienes miedo de lo que viene. ¿Qué aprendiste tú sobre vivir el presente mientras escribías esta historia?

A: Soy una persona que vive mucho en el momento. Tengo problemas de impulsividad. Sobrepienso mucho las cosas, pero primero actúo y luego pienso en ello. Uno de mis objetivos es que los lectores lean la historia y decidan disfrutar el presente y vivir día con día, que se atrevan a tomar riesgos.

The Last Sunrise

Maia Reficco (Ry) and Fernando Lindez (Julian) in THE LAST SUNRISE Photo Credit: Lucia Faraig / Prime © Amazon Content Services LLC

Lucia Faraig/Prime/Lucia Faraig/Prime

C: ¿Qué fue lo más difícil de dirigir una historia de amor sin caer en los clichés del romance de verano?

Carlson Young: Creo que hay cierto número de clichés que están bien, entonces para mí lo importante no es deshacerse de ellos. Cuando estaba dirigiendo a Fernando y Maia me aseguré de que estuviéramos conectados en la mayor medida posible con la experiencia emocional de los personajes, porque los clichés existen por una razón: siempre son reales.

C: ¿Qué parte de Ry fue la más difícil de llevar a la pantalla?

C: Maia es una mujer hermosa y muy segura de sí misma, creo que lo más difícil fue transmitirle la fragilidad de Ry. Fue algo que maia y yo trabajamos juntas y que creo que fue muy importante para su personaje.

The Last Sunrise

Maia Reficco (Ry) and Chloé Sweetlove (Amara) in THE LAST SUNRISE Photo Credit: Lucia Faraig / Prime © Amazon Content Services LLC

Lucia Faraig/Lucia Faraig/Prime

C: -¿Crees que el gran romance de esta historia es realmente entre Ry y Julián, o entre Ry y la vida que finalmente se atreve a vivir?

A: Creo que es más sobre la vida que se da la oportunidad de vivir, pero Julian es una gran parte de eso. Su verano hubiera sido muy diferente sin él. Sí, se hubiera divertido, pero nunca hubiera sido lo mismo. Enamorarse por primera vez siempre es mágico y nos cambia por completo. Esta historia es sobre la experiencia de Ry, pero también se enfoca en lo que él le enseña a ella y lo que ella le enseña a él.

The Last Sunrise

Maia Reficco (Ry) and Fernando Lindez (Julian) in THE LAST SUNRISE Photo Credit: Lucia Faraig / Prime © Amazon Content Services LLC

Lucia Faraig/Prime/Lucia Faraig/Prime

El último amanecer The Last Sunrise Anna Todd
Gabriela Velasco Ceja
Gabriela Velasco Ceja
Egresada de la Universidad Iberoamericana. Comunicóloga con 10 años de experiencia en Editorial Televisa (Cosmopolitan, Seventeen, Tú, Caras, Eres y Liverpool). Escritora de novela romántica (Autora de la editorial Colección Mil Amores).
Te sugerimos
Zach Hickerson revela detalles de los últimos minutos con vida de Hayden Panettiere
Entretenimiento
El hermano de Brian Hickerson revela qué pasó en el Airbnb donde murió Hayden Panettiere
Agosto 24, 2026
 · 
Melisa Velázquez
que-significa-el-emoji-derretido.jpg
Entretenimiento
¿Qué significa el emoji derretido 🫠 y cuándo debes usarlo?
Agosto 13, 2026
 · 
Gabriela Velasco Ceja
Revelan-lo-que-Hayden-Panettiere-habría-intentado-conseguir-meses-antes-de-su-muerte.jpg
Entretenimiento
Revelan lo que Hayden Panettiere habría intentado conseguir meses antes de su muerte
Agosto 21, 2026
 · 
Gabriela Velasco Ceja
hijo-justin-hailey-bieber-jugando-golf.jpg
Entretenimiento
Tienes que ver al hijo de Justin y Hailey Bieber jugando golf: ¡tiene un swing increíble!
Agosto 24, 2026
 · 
Gabriela Velasco Ceja