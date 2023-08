¿Recuerdas el breve romance de Taylor Swift y Jake Gyllenhaal? Pues quedó plasmado en All Too Well

Taylor Swift es conocida por plasmar su vida romántica en las letras de sus canciones. Por ejemplo, a Harry Styles le dedicó Style y I Knew You Were Trouble, a John Mayer le escribió Dear John, a Joe Jonas Mr. Perfectly Fine y a Joe Alwyn You’re Losing Me. Pero nos está faltando una de sus canciones más importantes y uno de sus romances más relevantes y desgarradores: All Too Well y Jake Gyllenhaal. ¿Qué pasó entre ellos y por qué Taylor Swift le escribió esta canción?

Taylor Swift y Jake Gyllenhaal, la dolorosa historia de amor que inspiró All Too Well; ¿qué pasó?

Fue a finales del 2010 cuando Taylor Swift y Jake Gyllenhaal comenzaron a salir de una presentación en el programa de televisión ‘Saturday Night Live’; en aquel entonces, la cantante tenía 19 años y el actor 28. Sin embargo, su intenso, inesperado y fugaz romance tan solo duró tres meses. De acuerdo a diferentes medios, Gyllenhaal decidió terminar con Taylor Swift en enero del 2011 tras una premiación.

“Jake le dijo que no estaba funcionando. Ella está muy molesta y herida. Se ha sentido maltratada”, reveló una fuente a Us Weekly en ese momento. Se dice que el artista no se sentía cómodo con la atención mediática que estaba recibiendo su relación, además de que la diferencia de edad lo complicaba todo. Algunos meses después, Swift lanzó Red, un álbum musical que aparentemente está dedicado a Jake Gyllenhaal. Sin embargo, la canción que más se ha relacionado con el romance que tuvo con el protagonista de Animales Nocturnos es All Too Well:

“Dejé mi bufanda allí en la casa de tu hermana / Y todavía la tienes en tu cajón incluso ahora”, dice parte de la letra. Y es que los fanáticos recuerdan el viaje que el actor y la cantante hicieron juntos a Nueva York para pasar el Día de Acción de Gracias con la hermana de Gyllenhaal.

“Ahora envías mis cosas por correo y yo camino solo a casa, pero te quedas con mi vieja bufanda de esa primera semana / porque te recuerda a la inocencia y huele a mí", reza otro verso de la canción.

¿Qué dijo Jake Gyllenhaal sobre All Too Well?

Jake Gyllenhaal comenzó a ser acosado por los swifties después del lanzamiento de la canción, por lo que reveló para Esquire lo que piensa sobre el tema musical de Taylor Swift, All Too Well:

“No tiene nada que ver conmigo. Se trata de su relación con sus fans. Es su forma de expresarse”, reveló. “Los artistas aprovechan sus experiencias personales para inspirarse, yo no voy a resentir a nadie por eso”, finalizó.