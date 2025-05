Taylor Swift es dueña de todos sus álbumes… ¡por fin!

Después de años de re-grabar sus álbumes, Taylor Swift ha logrado convertirse en dueña de los másters de sus primeros álbumes, los cuales pertenecían a Big Machine Records. Esta adquisición permitirá a la artista. Este momento es clave para la carrera de nuestra pop girlie, pues significa que su música por fin le pertenecerá y podrá usarla sin restricciones.

La noticia fue anunciada en el sitio web de Taylor, donde también agradeció a todas sus fans por acompañarla en este camino y apoyar siempre sus Taylor’s Versions.

Hola.

Estoy tratando de reunir mis pensamientos en algo coherente, pero ahora mismo mi mente es solo una secuencia de diapositivas. Una secuencia de recuerdos de todas las veces que lo imaginé, lo deseé y anhelé una oportunidad para poder decirles esta noticia. Todas las veces que estuve a naaada de lograrlo, extendiendo la mano para alcanzarlo, solo para que se me escapara. Casi dejé de creer que pudiera pasar, después de 20 años de tener la zanahoria frente a mí y que me la quitaran. Pero todo eso ya es pasado. He estado llorando de felicidad en momentos aleatorios desde que supe que esto es real. Realmente puedo decir estas palabras:

Toda la música que he hecho… ahora me pertenece… a mí.

Y todos mis videos musicales.Todas las películas de conciertos.El arte y las fotografías de los álbumes. Las canciones no lanzadas. Los recuerdos. La magia. La locura. Cada una de las eras. El trabajo de toda mi vida.

Decir que este es el mayor sueño de mi vida hecho realidad… es quedarme corta.

A mis fans, ustedes saben lo importante que ha sido esto para mí — tanto, que regrabé y lancé meticulosamente 4 de mis álbumes, llamándolos Taylor’s Version. El apoyo apasionado que mostraron a esos discos y el éxito que convirtieron en realidad con The Eras Tour es la razón por la que hoy pude volver a comprar mi música. No puedo agradecerles lo suficiente por ayudarme a reunirme con este arte al que he dedicado mi vida… pero que hasta ahora, nunca me había pertenecido.