¿Sydney Sweeney será parte de la secuela de Barbie junto a Margot Robbie?

Cuando pensamos en películas que marcaron un antes y un después, pocas logran mantenerse vigentes tanto en taquilla como en la conversación social. Barbie, dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por Margot Robbie, fue una de esas películas que lo cambió todo. Desde su estreno, el rosa volvió a llenar pasarelas, redes y hasta debates sobre feminidad, identidad y representación.

Sydney Sweeney podría estar en Barbie 2, esto es lo que dijo y qué probabilidad hay

Con ese nivel de impacto, era solo cuestión de tiempo para que surgieran rumores sobre una secuela. Y recientemente, la posibilidad de tener una nueva variante de Barbie empezó a sonar y lleva por nombre Sydney Sweeney.

La actriz, que saltó a la fama por Euphoria, comentó en una entrevista reciente si aceptaría un papel en una hipotética secuela de Barbie. “Tendría que leer un guión, pero soy una gran, gran fan de Margot [Robbie], así que no me opondría”. Esto fue suficiente para que las redes enloquecieran.

¿La imaginamos como una Barbie alternativa? ¿Una aliada? ¿Una nueva figura disruptiva dentro del universo rosa creado por Gerwig? Todo es especulación, pero las posibilidades despiertan emoción.

Eso sí, no todo es de color de rosa. Aunque el rumor nos genera mucha ilusión, la misma Margot Robbie ha sido clara en entrevistas pasadas. Dijo que no cree que Barbie tenga el potencial para una segunda parte, ya que considera que Greta hizo un trabajo excelente y el final fue uno que no da mucho espacio para una secuela.

Aun así, sabemos que en la industria del cine, todo puede cambiar si el guión correcto aparece y si los números siguen convenciendo a los estudios. Sydney Sweeney tiene el talento, el carisma y está en un buen momento profesionalmente hablando como para unirse a una franquicia de este calibre.