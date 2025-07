Sydney Sweeney podría ser la próxima chica Bond en la nueva película de 007

Desde su papel en Euphoria, Sydney Sweeney no ha dejado de ganar terreno en Hollywood. Su talento, carisma y presencia en pantalla la han llevado a protagonizar películas como Immaculate o Anyone but You, pero ahora su nombre resuena por algo aún más grande, podría convertirse en la nueva chica Bond.

Desde que se anunció que Amazon y Denis Villeneuve están trabajando en la próxima película de James Bond, los rumores sobre el elenco no han dejado de circular. Aunque todavía no hay pistas claras sobre quién interpretará al nuevo 007, parece que hay más certezas en torno al personaje femenino más emblemático de la franquicia, la chica Bond.

Este papel no es cualquier cosa. A lo largo de los años, ha sido interpretado por grandes actrices que han dejado huella en la historia del cine. Nombres como Honor Blackman, Mónica Bellucci y Grace Jones lo demuestran. Y si hay alguien que sería una gran opción para tomar esa batuta con estilo, es Sydney Sweeney.

La opinión de Jeff Bezos sobre sumar a Sydney al cast

Según el medio británico The Sun, Jeff Bezos (dueño de Amazon) estaría a favor de que la actriz se una al proyecto. Además, se dice que Villeneuve ve en ella el equilibrio perfecto entre juventud, fuerza escénica y atractivo para las nuevas generaciones. Algo que él considera fundamental para modernizar la franquicia y conectar con una audiencia más joven.

Mientras algunas personas celebran la idea de que una mujer joven y versátil tome este papel, otras se preguntan si no sería mejor elegir a alguien con un perfil más clásico. Lo cierto es que Sydney ha demostrado que puede romper moldes, adaptarse a distintos géneros y capturar la atención en cualquier proyecto en el que participa.

Getty Images

Pero aún falta mucho para tener más información sobre esta nueva entrega de James Bond. Ya que no se conocen detalles del guion ni del resto del elenco, pero si algo es seguro, es que esta posibilidad ya tiene a medio internet hablando.

Si todo se confirma, Sydney Sweeney no solo seguiría ampliando su carrera en Hollywood, también se convertiría en parte de una de las franquicias más icónicas del cine.