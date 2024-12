Surge nueva demanda en contra de Justin Baldoni

Desde que se dio a conocer la demanda de Blake Lively en contra de su protagonista y director, Justin Baldoni, fans y celebridades se unieron para apoyar a la actriz. Ahora las acusaciones en contra aumentan y esta vez vienen de una ex empleada del actor.

Ahora, Stephanie Jones, su expublicista, presentó una demanda en contra de él, su empresa Wayfarer Studios y su actual equipo de publicidad. Jones asegura que Baldoni incumplió un contrato que estipulaba un pago mensual de $25,000 a su agencia Jonesworks, contrato que fue cancelado abruptamente en agosto.

La demanda también señala a las publicistas Jennifer Abel y Melissa Nathan, quienes, según Jones, comenzaron la campaña de desprestigio en contra Blake. Según la demanda, Jones afirma no haber tenido conocimiento alguno de dicha campaña hasta que revisó el teléfono empresarial de Abel, donde encontró mensajes y correos que exhiben una estrategia para desacreditar a Lively. Además, acusa a Abel y Nathan de intentar culparla por las acciones en contra de la actriz mientras supuestamente conspiraban para robarle clientes y dañar su reputación.

La demanda también destaca que antes del estreno de It Ends With Us, Baldoni y su equipo se empezaron a preocupar por posibles acusaciones por parte Lively de acoso sexual en el set. Según Jones, esto habría llevado a idear un plan “sin restricciones” para desacreditarla y prevenir cualquier revelación que afectara la imagen del director.

Con esta nueva acusación, la polémica que rodea a Baldoni aumenta y genera preguntas de si esta es la primera vez que el actor se comporta de manera inapropiada con mujeres con las que ha trabajado.