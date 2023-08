Sound Of Freedon cuenta con un código QR muy relevante; te contamos de qué se trata y para qué sirve

El 31 de agosto llega a las salas de cine Sound Of Freedom, la polémica y cruda película dirigida por Alejandro Monteverde y protagonizada por Jim Caviezel, Mira Sorvino y Bill Camp. La trama del filme estadounidense narra la historia inspirada en la vida de Timothy Ballard, un activista y antiguo agente especial en el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos que comenzó una misión para erradicar la trata de menores. En esta cinta, su personaje hace un plan para arrestar a los depredadores y explotadores de niños y al mismo tiempo salvar a los pequeños que son víctimas de la pedofilia.

Esta película es un llamado para toda la población, pues te invita a ser consciente de la gravedad de la trata de menores y a aportar un granito de arena para erradicar esta problemática que actualmente sigue azotando al mundo. Por dicha razón, debes esperarte a los créditos de la película, ya que hallarás un código QR muy importante. Continúa leyendo, ¡te explicamos de qué se trata!

Sound Of Freedom: ¿para qué sirve el código QR que aparece en los créditos?

La producción de Sound Of Freedom no quiere que las finanzas sean la razón por la que alguien no pueda ver esta película, por lo que Angel Studios estableció un programa de “Pagar por otros” en el que puedes pagar el boleto de otra persona que de otro modo no la vería. Si tu presupuesto es ajustado, puedes compartir la información sobre los boletos gratuitos ya disponibles con tantos amigos como puedas. O bien, puedes hacer ambas cosas.

"Únete a nosotros y a millones de personas más al hacer sonar Sound of Freedom”, pide el protagonista en los créditos de la película. “Y solo recuerda esto, los hijos de Dios no están a la venta”. Da click aquí para ir a la página a la que te lleva el código QR.