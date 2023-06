Todas las mujeres se enfrentan a diferentes retos personales; ¡continúa leyendo para conocer los obstáculos a los que se ha enfrentado Sofía Rivera Torres para brillar dentro de la industria de la televisión!

La conductora, Sofía Rivera Torres, comenzó su carrera a los 16 años de edad y poco a poco se fue abriendo paso en el mundo de la televisión. En el año 2019, Sofía realizó su primer papel en una telenovela y desde entonces, ha formado parte de proyectos muy exitosos como la película de Café con leche.

Sofía Rivera Torres habla sobre sus procesos de amor propio Foto: Karla Bocanegra

“Lo que más amo de mi carrera, es que siempre estoy viviendo cosas distintas. Todo el tiempo estoy aprendiendo; yo soy curiosa por naturaleza, así que también disfruto mucho poder platicar con las personas y saber de ellas, además amo la cercanía que tengo con el público”.

La lucha de Sofía contra su organismo

A lo largo de su carrera, Sofía Rivera Torres se ha enfrentado a un proceso muy complicado de aceptación; la conductora genéticamente tiende a subir de peso y durante mucho tiempo luchó para poder mantenerse en forma, hasta que fue entendiendo que no era su culpa que, para ella, fuera más complicado mantenerse en el mismo peso.

La lucha de Sofía contra su organismo Foto: Karla Bocanegra

“Entendí que hay días buenos y días malos. El chiste está en no dejar que un mal día se convierta en una mala semana o en un pésimo mes; creo que el hecho de aceptarme ha sido un reto que he enfrentado con amor, sin juzgarme y siendo muy empática conmigo misma”, mencionó la conductora.

Sofía en La casa de los famosos

La conductora mexicana forma parte de un reality show llamado La casa de los famosos; para poder pertenecer a este programa, se enfocó demasiado en entrenar su mente para poder dominar sus pensamientos dentro de la casa.

Sofía en la casa de los famosos Foto: Karla Bocanegra

“Estar aislada de tu familia y estar trabajando las 24 horas del día es difícil. Además, todo el tiempo estás en streaming, hasta cuando vas al baño te están viendo. Me da miedo compartir mi vida privada, pero al mismo tiempo me emociona porque, solo cuando te ves vulnerable, puedes generar conexiones genuinas con toda la gente y a mí me encanta sentir a mi público cerca. Ser honesta y sincera no te traerá muchos amigos, pero sí a los correctos”, dijo Sofía para Cosmopolitan.

Raissa

Sofía Rivera Torres es una mujer multifacética, pues ha demostrado tener muchas habilidades; desde pararse frente a las cámaras hasta manejar su propia marca de ropa. Hace unos meses, la conductora lanzó su propia firma con la intención de plasmar el humor mexicano en prendas muy originales y diferentes.

