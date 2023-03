Inspiracional y optimista… así es la nueva música de Shania Twain en sus propias palabras

Shania Twain está de regreso con su nuevo disco, Queen Of Me, y platicó en exclusiva con Cosmopolitan sobre su más reciente proyecto

Shania Twain nos contó en exclusiva sobre su nuevo álbum y los obstáculos que ha sobrepasado para llegar a este punto en su carrera. ¡No te pierdas la entrevista que tuvimos con la cantante! Por Constanza Alcocer

Shania Twain platica con Cosmopolitan sobre su nuevo disco

C: El 2022 fue un gran año para ti, ¿cómo pinta el 2023?

S: Muy ocupado, muy productivo (risas). Supongo que estimulante, vienen muchas cosas. Es emocionante, energizante, creo que esa es una buena palabra.

C: Seguramente te lo han preguntado mucho, pero tu participación en Coachella junto a Harry Styles

S: Fue algo muy inesperado. Obviamente fue highlight haber sido invitada por Harry, no estoy segura que nadie esperábamos que fuera un momento cultural para la música, eso fue una sorpresa fabulosa. Muy exhilarante el reflexionar sobre la reacción del público. También lee: Tu voz y la música tienen poderes sanadores; ¿cómo desarrollar su magia?

C: Para artistas como Harry, entre otros, has sido una inspiración. ¿Quiénes te han inspirado a ti?

S: Oh dios, he amado la música desde antes de poder identificar a los artistas. Siempre me han atraído los artistas que son compositores fuertes, me gusta Gordon Lightfoot, The Bee Gees, Dolly Parton, el género no ha sido tan relevante como mi atracción a las grandes canciones. Los Beatles siempre me han inspirado, también Hotel California es uno de mis álbumes favoritos de todos los tiempos, al igual que probablemente para mucha otra gente (risas), lo mismo con Rumors, Fleetwood Mac. Los artistas que son compositores fuertes siempre han sido mis favoritos.

C: ¿Qué consejo le darías a la generación de artistas más jóvenes?

S: Diría que ser lo más únicos creativamente porque es muy fácil quedar atrapado en la tendencia de lo que esté sucediendo y ser único y original es la única forma de realmente destacar. Si eres compositor, creo que tienes una gran ventaja porque ya serás más original con eso. También, estar preparado para trabajar muy duro, ese es un factor clave, hay que trabajar duro y comprometerse.

Te puede interesar: Fela Domínguez es nuestro nuevo crush musical y te contamos el porqué

C: Este es tu primer álbum desde 2017, ¿cómo crees que tu música ha evolucionado en este tiempo?

S: En este momento estoy muy en la mentalidad de celebrar. Hay tanto que celebrar en muchos niveles. Escribí el álbum durante la pandemia y estaba haciendo un ejercicio de escribir canciones que me pusieran de buenas, me dieran ganas de bailar y me hicieran feliz y eso definitivamente se refleja en el álbum y las canciones, todas son bailables, optimistas, hasta la última que se llama “The Hardest Stone” es algo melancólica, pero sigue siendo basada en el Groove y el significado de la canción es aceptar que lo único sobre lo que puedes hacer algo es tu propio corazón y tus propios sentimientos y no los de nadie más, así que sigue adelante y enfócate en tu mejor versión. “Queen of me” trata sobre eso y mantener arriba mis ánimos.

Te puede interesar: A Harry Styles le gusta más la música que el cine

Foto: Cortesía Universal Music

C: Creo que en todo el álbum se refleja ese espíritu de celebración, pero especialmente en “Giddy Up”, sencillo al que la gente ha respondido muy bien.

S: Totalmente. Representa levantar el paso y condimentar tu vida. Es la canción definitiva para mejorar el ánimo, me encanta como algo para cambiar tu humor. Me hace querer bailar e ir de fiesta y ese es el efecto que espero que tenga en los demás. Realmente necesitamos entrar a un lugar feliz después de todo este aislamiento.

C: ¿Cuál es tu canción favorita del álbum?

S: Mi canción más inspiradora se llama “Inhale, Exhale” y de cariño la llamo “Air” (risas), es una canción que celebra las cosas básicas como poder respirar. Me dio COVID y fue muy difícil, estuve en el hospital y durante mi recuperación pensaba “Dios, el simple hecho de inhalar y exhalar es supervivencia”, es una necesidad básica que damos por hecho. Así que empecé a hacer una lista de cosas que no necesitamos pero que nos provee el aire, como burbujas, globos… y lo obvio, que nos permite respirar y vivir. Es muy reflexiva e inspirada en ese sentido, pero también es una canción de celebración.

¿Cómo surgió el título “Queen of me”? ¿Qué significa?

S: Creo que tenemos el poder de cambiar nuestro propio estado mental y manejar nuestros humores y tomar responsabilidad sobre cómo respondemos a las cosas, aunque no podamos controlar lo que sucede, podemos manejar y controlar nuestra reacción. Todo esto es sobre auto-propiedad y auto-empoderamiento, eso es ser la reina de ti misma. Como decía, durante el encierro, bueno siempre, he tomado mi composición de canciones como una cosa terapéutica, es mi escape, mi lugar de autoayuda. Cuando necesito animarme y recordarme a mí misma que yo tengo el control, escribo canciones como “Queen of me”.

C: Viene un tour para promover este álbum con muchas colaboraciones de por medio, ¿con qué artista no has trabajado, pero te encantaría hacerlo?

S: Uuuu, esa es una pregunta cargada. Nunca he trabajado con Harry Styles, eso sería increíble, creo que seríamos muy compatibles. Me he cruzado mucho con Taylor Swift, pero nunca hemos trabajado juntas, somos creo que como compositoras y en muchas formas tenemos muchas paralelas, creo que también seríamos muy compatibles, me encantaría hacer eso.

C: El año pasado ganaste el People’s Choice Award de ícono musical, ¿cuál es tu definición de un ícono?

S: Para mí es alguien que tiene un impacto icónico en la cultura, inspiración, podría ser cualquier cosa, en las artes, las ciencias, aplica a todo. Hasta una frase puede ser icónica.

Foto: Getty Images

C: ¿Cómo te sientes de ser llamada un ícono musical?

S: Es el mejor cumplido. Es muy lindo, lo tomo con una sonrisa y se siente gratificante. Es una señal de que soy apreciada y eso es lo gratificante.

C: Durante tu carrera, ¿cuál sientes que ha sido el momento más gratificante?

S: Siempre espero la respuesta de los fans. Escribo y hago música como mi forma de comunicar con gente que no conozco y a la que tal vez no puedo llegar en persona. Así que mientras más gente sea inspirada por la música, más siento que lo que hago vale la pena. A grandes rasgos, hago música por esa razón: para compartirla.

C: ¿Cuál ha sido el mayor obstáculo que has tenido que superar para llegar al punto en que te encuentras hoy?

S: Trabajar con el efecto del lyme disease en mi voz, ha sido un reto de muchos años, pensé que no volvería a cantar. Ese ha sido un gran reto en todos los niveles, en especial para mi carrera porque podía significar no volver a hacer récords de calidad o volver a estar en un escenario. Ha sido extraordinariamente, mental y físicamente, doloroso; debí tener una cirugía de garganta, mucha fisioterapia y recuperación. Ha sido una gran montaña a escalar, pero aquí estoy. Hoy aún puedo hacer música y shows en vivo y eso es increíble.

Foto: Getty Images

C: ¿Qué es lo que más disfrutaste del proceso de crear este álbum?

Ha tenido muchas capas divertidas. La exploración de trabajar en un ambiente de equipo, nunca lo había hecho antes como compositora. Fue algo nuevo que quería probar, desde que había escrito mucho del núcleo del álbum en el confinamiento, me encanta estar sola cuando escribo, pero después de tantos meses de aislamiento forzado, dije “me encantaría estar en el cuarto con otros creativos y explorar otras ideas”. Fue una gran experiencia, no estaba segura de que tan incómoda sería o cómo funcionaría, pero fue muy productivo y muy satisfactoria. La otra cosa que fue genial fue tomar el enfoque de que estaría haciendo este álbum sobre ponerse feliz, llevarme a un estado mental positivo y mantenerme ahí. Fue un gran ejercicio y, honestamente, me mantuvo con buen ánimo mucho tiempo, fue medicinal.

¿Cómo describirías el álbum en tres palabras?

Inspiracional, optimista y celebratorio. Fotos: Cortesía Universal Music