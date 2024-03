Shakira revela que no puede sacar de su cabeza a Gerard Piqué y causa polémica

Shakira dejó expuestos sus sentimientos relacionados con Gerard Piqué; esto es lo que reveló en 'Última’, el último tema musical que dedicará a su ex

Aunque ya ha pasado un año y medio desde que Shakira y Gerard Piqué anunciaron su separación tras una infidelidad por parte del ex defensa del Barcelona F.C, la cantante acaba de dar nuevas declaraciones sobre lo sucedido con el español e incluso reveló el apodo por el que ahora le llama: Voldemort.

"¿Sobre Voldemort? ¿Aquel que no puede ser nombrado? Espero que sea la última canción que escribo sobre esto, y sobre él. Sentí que todavía había algo ahí, atrapado en mi garganta, y necesitaba sacarlo. Se lo puse al jefe de marketing de Sony y empezó a llorar. Nunca antes había visto llorar a un hombre en mi estudio”, dijo sobre su ex en una entrevista con The Times después de que le preguntaran si Última está inspirada en Piqué.

Aparentemente, este será el último tema musical que la colombiana dedique a Piqué. Pero ¿qué revelaciones hizo en esta canción sobre el español?

Shakira y su polémica revelación de que no puede sacar de su cabeza a Gerard Piqué

La letra de Última es muy profunda y honesta, pero también desgarradora. En este himno de despedida, Shakira hizo algunas revelaciones que dieron de qué hablar en las redes sociales, pues en uno de los versos asegura que no puede sacar de su cabeza a Piqué.

Dices que te hacía sentir que nunca nada me alcanzaba

Y que para mí todo era poco, insuficiente

Así que te fuiste y me dejaste un hueco aquí en mi cama

Pasa el tiempo y no puedo sacarte de mi mente

Seguramente con el tiempo me arrepienta

Y algún día quiera volver a tocar tu puerta

Pero ahora

Debo aprender a estar sola