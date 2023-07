¿Te urge maratonear con contenido de Netflix? Pues te traemos nuestras series turcas favoritas de la plataforma de streaming

Netflix cuenta con un amplio catálogo de series y películas, pero son las producciones turcas las que han ido ganando popularidad en la plataforma de streaming durante los últimos años. Si aún no le has dado oportunidad a uno de estos contenidos, aquí te dejamos una lista de las mejores series turcas de Netflix. Te prometemos que no te arrepentirás de verlas...

Series turcas de Netflix que debes ver al menos una vez en tu vida

Amor 101

Esta drama escolar cuenta con grandes actuaciones, una excelente ambientación de la década de los 90 y un argumento único que vale totalmente la pena. La historia se enfoca en un grupo estudiantes marginados (Eda, Osman, Sinan y Kerem) que se unen para ayudar a una maestra a encontrar el amor y así evitar que la trasladen.

¿De quién huimos, mamá?

“Mamá dijo que me liberará algún día”. Esta serie es perfecta para los adictos al drama y el suspense psicológico. La historia se centra en una madre y su hija, quienes huyen de un turbulento y oscuro pasado, lo que las ha llevado a vivir como fugitivas. Conforme pasa el tiempo, la joven comienza a cuestionarse quién es en verdad su madre, de qué huye, qué esconde y por qué no puede dar a conocer su identidad.

El sastre

Si te gustan las historias reales y desgarradoras —con un toque de moda—, esta serie es ideal para ti, pues narra la historia (originalmente publicada en el libro Hayata Do de Gülseren Budayıcıoğlu) de Peyami, un talentoso y joven sastre que heredó el negocio familiar enfocado en esta profesión. Sin embargo, cuando su abuelo muere, el protagonista debe guardar uno de sus mayores secretos y evitar que nadie lo descubra.

Mi otra yo

La trama se centra en tres grandes amigas: Ada, Leyla y Sevgi, quienes emprenden un viaje espiritual a Ayvalik, en donde enfrentan traumas familiares del pasado que terminan cambiando su presente por completo. La serie es protagonizada por Tuba Büyüküstün (Ada), Seda Bakan (Leyla) y Boncuk Yilmaz (Sevgi).

La familia Uysal

Los secretos son aún más turbios e interesantes cuando se dan entre familias; al menos eso es lo que nos han mostrado las tramas de distintas películas y series, como es el caso de La familia Uysal. Se trata de un contenido turco de humor negro en el que el protagonista, el arquitecto Oktay Uysal, comienza una doble vida alejado de su familia. ¿La sorpresa? Él no es el único que guarda

secretos.

Las alas de la ambición

La joven becaria, Asli, se adentra en el mundo laboral cuando comienza a trabajar con una talentosa y conocida presentadora de noticias que tiene mucha experiencia en el medio: Lale. El drama comienza cuando la practicante trata de demostrar lo que vale y se da cuenta de que Lale no es aquella mujer que tanto admiraba a través de la pantalla, pues la ambición y la envidia comenzarán a interponerse en la relación laboral de las protagonistas.