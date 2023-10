A cinco años de su ruptura, Selena Gomez abordó el tema de su ruptura con Justin Bieber en una nueva entrevista

Selena Gomez y Justin Bieber mantuvieron una intermitente relación durante 10 años. Los cantantes protagonizaron uno de los romances más mediáticos de Hollywood y hasta la fecha siguen dando de qué hablar. Y es que el punto de quiebre entre ellos sucedió en el 2018, cuando después de darle una última oportunidad a su amor, Justin Bieber se decidió por Hailey Baldwin y le propuso matrimonio tan solo unos meses después de haber terminado con la intérprete de Calm Down.

Fue entonces cuando Selena Gomez no solo sufrió una crisis mental y se internó en un centro de salud, sino que también se alejó por completo de las redes sociales. En una reciente entrevista, la artista contó los detalles más privados de su ruptura y reveló lo que sintió cuando el canadiense le rompió el corazón.

Selena Gomez recuerda lo que sintió cuando Justin Bieber le rompió el corazón

Selena Gomez compartió en una nueva entrevista que su ruptura con Justin Bieber fue la razón por la que hace algunos años decidió alejarse completamente de las redes sociales, pues eligió priorizar su salud mental alejándose de la tecnología durante algún tiempo. “Me acababan de romper el corazón”, expresó a Fast Company en una entrevista publicada el pasado 3 de octubre. “No necesitaba ver lo que todos estaban haciendo. Luego estaban esos momentos en los que no me sentía positiva acerca de mi aspecto debido a lo que veía en Instagram. Vaya, desearía que mi cuerpo se viera así”, dijo sobre lo que pensaba al navegar en las redes sociales.

Fue tras su ruptura con Justin Bieber que Selena fue disgnosticada con trastorno de bipolaridad. De hecho, en su documental Selena Gomez: My Mind & Me, la artista reveló que terminar con Bieber fue lo mejor que le pudo haber pasado,

“Todo fue tan público. Me sentí atormentada por una relación pasada que nadie quería abandonar. Luego lo superé y ya no tenía miedo. Siento que tuve que pasar por la peor angustia posible y luego olvidarlo todo en un abrir y cerrar de ojos, fue realmente confuso. Pero creo que eso tenía que suceder y, en última instancia, fue lo mejor que me pasó en la vida”, expresó en el documental que se estrenó en el 2022.