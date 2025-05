¿Selena Gomez le lanzó una indirecta a Hailey Bieber?

En las últimas horas, Hailey Bieber ha sido tendencia por tres cosas: su aparición en portada de una revista con la que ella llevaba años soñando, las divertidas respuestas que dio a rumores sobre su matrimonio y la reacción de Justin ante la portada que protagonizó su esposa.

Ya que, desafortunadamente, Justin le dio una muestra de “apoyo” bastante cuestionable en redes sociales, en la cual se puede leer lo siguiente:

mariadvalos

“Oye, esto me recuerda a cuando Hailey y yo nos peleamos mucho

Le dije a Hails que nunca estaría en la portada de Vogue,

Vaya, lo sé, tan malo

Por alguna razón, porque sentí que me faltaron al respeto

Pensé que tenía que vengarme...

Creo que a medida que maduramos nos damos cuenta de que no estamos ayudando a nada al vengarnos

Honestamente, solo estamos prolongando lo que realmente queremos, que es intimidad y conexión.

Así que cariño, ya lo sabes, pero perdóname por decir que no conseguirías una portada de Vogue porque claramente estaba tristemente equivocado.”

Este comentario desató la furia de muchos usuarios en redes, ya que consideran que Justin fue muy grosero con esa “felicitación”. Lo curioso es que poco después de que se desatara el caos en redes, Selena compartió un mensaje motivacional en stories que dice lo siguiente:

“Tú importas, tu voz importa, tu corazón importa, vales mucho más de lo que crees

- Sabes quién eres y te estoy animando”

Aunque no hay mención directa de la empresaria y modelo, muchos fans especulan que fue dirigido a Hailey. Tú qué opinas, ¿una conciencia del universo o un mensaje de apoyo?