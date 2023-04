Zayn Malik y Selena Gomez aparentemente conforman la nueva pareja del momento; el ex integrante de One Direction y la intérprete de Calm Down fueron vistos juntos en un exclusivo restaurante de Nueva York. Fue una hostess quien aseguró que los cantantes tuvieron una cita romántica y posteriormente se besaron en público.

De acuerdo a People, la trabajadora fue testigo de la cita que tuvieron Malik y Gomez y todo se viralizó cuando una usuaria de TikTok compartió el mensaje de texto que le envió su amiga, informándole que ella misma atendió a la supuesta nueva pareja en uno de los establecimientos a los que asisten las celebridades más famosos de Hollywood.

“Selena Gomez y Zayn entraron al restaurante tomados de la mano besándose y los senté”, dice el mensaje de texto.

De acuerdo a diversas fuentes, Gigi Hadid, la ex pareja de Zayn, está totalmente de acuerdo con esta nueva relación. Específicamente Daily Mail reveló que la modelo no tiene ningún problema con que su ex rehaga su vida con Selena Gomez, siempre y cuando estén en una relación feliz y estable.

Se filtra una foto que comprobaría el romance de Selena Gomez y Zayn Malik

A pesar de que los artistas no han confirmado ni negado los rumores, una nueva fotorgafía de Zayn Malik y Selena Gomez se viralizó en las redes sociales; aparentemente los paparazzis captaron a los famosos en una cita romántica, aunque se desconoce si es real o si se trata de una edición digital hecha con Photoshop.

