Pulmones: Regina Blandón y la decisión de convertirse en madre en plena crisis ambiental

Aprovecha el fin de semana para hacer algo diferente y ve a ver la obra de Pulmones; una historia con la que vas a reír demasiado, pero también te servirá para cuestionarte muchas cosas sobre la vida

Regina Blandón comenzó su carrera desde los 9 años en la obra de Mary Poppins; desde ese momento se enamoró del teatro. A pesar de hacer cine y televisión, la actriz asegura que no hay nada como vivir la adrenalina de estar en vivo.

Regina Blandón habla sobre ‘Pulmones’ una obra totalmente diferente Foto: Cortesía

“No hay cosa que se compare con compartir un espacio en vivo con otras personas que van a ver tu trabajo, estás viviendo lo mismo que toda la gente que está a tu alrededor, pero desde otro ángulo y eso me parece mágico, lo disfruto muchísimo”, dijo Regina.

Pulmones

Si estás pensando en pasar un rato diferente lleno de risas y reflexiones, la obra de Pulmones es la mejor opción para ti; Regina Blandón y Xavier García protagonizan esta puesta en escena que cuenta la historia de una pareja que está cuestionándose si es correcto traer a un hijo al mundo a pesar de saber que cada vez es más complicado vivir en la Tierra.

Pulmones Foto: Cortesía

“Los que formamos parte del equipo, tenemos ideas muy distintas de la paternidad, el hecho de tener o no tener hijos es un cuestionamiento que se está haciendo toda una generación. La ecoansiedad que vive mi personaje, es algo que todos hemos vivido alguna vez; es esta incertidumbre de no saber qué pasará con la tierra en un futuro”, aseguró la actriz

Pulmones Foto: Cortesía

Después de interpretar esta obra, Regina Blandón comenzó a preguntarse si ella desea ser madre o prefiere vivir una vida diferente: “Hasta el día de hoy, no he encontrado una respuesta, nunca había pensado en la maternidad, pero a partir de los 30 años, ya comencé a preguntármelo más seguido, aunque todavía no tengo una respuesta clara”, mencionó la actriz para Cosmopolitan

Pulmones Foto: Cortesía

Para poder trabajar en esta obra, Regina Blandón se ha enfrentado a muchos retos, uno de ellos es su condición física, ya que a lo largo del montaje, su personaje habla demasiado y eso provoca que la actriz termine agotada. Por otro lado, también ha tenido que aplicar algunas técnicas especiales para lograr aprenderse todo el guion:

“Afortunadamente tengo buena memoria, pero en Pulmones ella habla demasiado, así que tuve que usar una aplicación para grabarme leyendo el texto y escucharlo en mis ratos libres. Es como cuando te aprendes una canción, lo haces porque la escuchas una y otra vez”, comentó Regina

La obra de teatro de Pulmones tiene como objetivo cuidar al planeta, pretende ser la primera obra de teatro en México que logre dejar una huella de carbono neutra; todo el tiempo se tiene la intención de reciclar, los vestuarios están hechos de materiales reciclables, toda la escenografía tiene una segunda vida y parte de las ganancias se utilizan para un programa de reforestación.