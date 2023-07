Te contamos todo sobre Isabel Machado, la novia del protagonista de The Summer I Turned Pretty, Christopher Briney

Si en su momento fuiste fan de la trilogía de Jenny Han, A todos los chicos de los que me enamoré, entonces seguramente ya viste la primera temporada de su nueva serie basada en otro de sus más grandes best sellers: The Summer I Turned Pretty. Como bien lo sabemos, a la autora le fascinan los triángulos amorosos, y precisamente eso es lo que encontrarás en esta divertida y romántica historia protagonizada por Lola Tung (Belly), Gavin Casalegno (Jeremiah) y el galán que ha robado más de un suspiro, Christopher Briney (Conrad).

Será el próximo 14 de julio cuando se estrenen los tres primeros episodios de la segunda temporada de The Summer I Turned Pretty a través de Prime Video, pero mientras tanto te vamos a hablar de un tema que seguramente será de tu interés si eres team Conrad: ¿quién es la novia de Christopher Briney?

Conoce a la novia de Christopher Briney, el galán de The Summer I Turned Pretty

Isabel Machado es el nombre de la novia de Christopher Briney; nació en Chicago pero actualmente vive en Nueva York. La pareja se conoció conocieron cuando asistieron juntos a la Universidad Pace, de la cual ambos se graduaron en 2020.

Isabel se graduó con un BFA en Actuación para cine, televisión, voz en off y comerciales en 2020, y gracias a este título, ha trabajado como actriz en varias películas independientes, incluida Akron (2015). Además de estar inmersa en el mundo cinematográfico, Machado también tiene habilidades como cantante y ha aparecido en varias producciones teatrales locales, como Hairspray.