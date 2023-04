Abril trae consigo varias fechas energéticas; por ejemplo, el día 16 es ideal para cerrar ciclos amorosos, mientras que el 17 de abril incrementan las oportunidades de aumentar tus finanzas y el 22 se abren varios portales en el universo que te ayudarán a manifestar tus más grandes anhelos. Pero ¿qué hay del 23 de abril y por qué todos hablan sobre esta fecha?

Foto: Pexels

Durante las últimas semanas Google ha recibido una pregunta muy específica por parte de los usuarios: ¿qué pasará el 23 de abril de 2023? Y es que hay una espeluznante teoría (no comprobada) sobre esta fecha, ¡te contamos más al respecto!

¿Qué sucederá el 23 de abril de 2023? La razón por la que todos le están preguntando esto a Google

Desde hace muchos años han surgido teorías sobre el fin del mundo que resultan estar completamente equivocadas, sin embargo, esto no evita que las personas se sientan inquietas cada vez que se habla de una posible extinción del planeta.

Resulta que el 23 de abril de 2023 es una fecha que está —supuestamente— relacionada con una tormenta solar generada por el desprendimiento de algunas capas del sol que irradiarán una temperatura extremadamente alta en el cosmos. Esta teoría conspiracional afirma que este fenómeno natural provocará un colapso de comunicación en todo el mundo, pues los satélites y el internet se verían afectados y por ende, la población quedaría completamente incomunicada.

Foto: Pexels

Pero lo más importante es que la flora y la fauna también sufrirían consecuencias, pues se verían afectados por la radiación generada por la tormenta solar. Y, como en una película del apocalipsis, la teoría del 23 de abril señala que la Tierra quedará cubierta en ceniza, producto de los incendios que se generarían alrededor del mundo por las elevadas temperaturas.

¿Qué opina la NASA sobre esta teoría?

Hasta el momento, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio no ha emitido ningún comunicado que confirme esta tormenta solar, por lo que esta teoría no está comprobada y no debemos alarmarnos. Sin embargo, es un hecho que algunos desprendimiento solares han afectado al planeta durante los últimos meses, perjudicando la electricidad en varios países.