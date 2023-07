¿Qué han hecho Margot Robbie y Ryan Gosling en México durante su tour de Barbie?

Te contamos todo lo que tienes que saber, desde el look que usó Margot Robbie y en qué muñeca se basó hasta cómo sería su día perfecto inspirados en Barbie Land.

Inspirado en la Barbie clásica “Totally Hair” de 1992 Margot usó un vestido Emilio Pucci. bolso Chanel y joyería Taffin. Con la ayuda de su estilista Andrew Mukamal, han logrado revivir los looks más significativos de la muñeca volviendo este tour de prensa memorable. Desde atuendos vintage de la década de los 50, hasta una mezcla de su propio estilo con diseños de Chanel, Valentino, Bottega Veneta y más.

La genia detrás

Sobre la que podríamos considerar la película más esperada del año y una de las más icónicas de la historia para nosotras las chicas Cosmo, nadie podría haber hecho realidad este universo más que Greta Gerwig. “Su inteligencia y humor pudieron envolver todo en la película de una manera tan impecable” dijo America Ferrera durante la rueda de prensa además “Greta es encantadora y todos esos atributos los puso en la película.” declaró Margot.

Foto: Cosmopolitan

Barbieland

Para la protagonista el reto más divertido fue cuánto de una muñeca debió poner en el personaje “Cuánto debía sentirse palpable y amé ese desafío. Tuvimos un tiempo increíble con todas esas soluciones creativas y nos sentimos como niños de nuevo, fue tan inteligente y bobo al mismo tiempo.” dijo la actriz.

Algo que amamos TODOS sin lugar a dudas fueron esos detalles tan exactos que nos hicieron recordar cómo jugamos, desde el caminar de puntitas, hasta saber que una Barbie solo salta de su alcoba al exterior de su Casa de Ensueño así que al preguntarles qué parte de este mundo traerían a la realidad Margot sin pensarlo dijo que sería la resbaladilla que va de su recámara a la piscina, “Tal vez no me lo crean pero lo hablé con un arquitecto para preguntarle si en mi casa podía haber una pero tristemente no fue posible, por lo menos no en mi casa, ja ja…” Para América fue “surreal sentarse en un convertible real de Barbie” y bueno ¿quién no se sentiría de la misma forma?

Los personajes

El efecto Ken es innegable y la forma en la que Greta lo aborda nos encanta pero si hay algo que podemos aprender de él según Ryan Gosling es que “aunque todos necesitamos un Ken en nuestra vida sin duda hay que poner límites bastante fuertes” dijo riendo el actor, que si nos preguntan es igual de encantador en la vida real que en cualquier universo ficticio.

Conferencia de prensa Barbie en México Foto: Cosmopolitan

Sobre su personaje, America dijo que lo más admira es “La conexión que tiene con Barbie y cómo en realidad aunque ella no existe sin humanos, pues somos nosotros quienes jugamos con ellas, quienes nos proyectamos en ellas, explorar esa conexión en el mundo real pero con aspiraciones infantiles es extraordinario, ver como esta muñeca es relevante para nosotros como humanidad y ver como es más que plástico. Además, cuando te confrontas con el mundo real y con la perfección logras ver con mayor detenimiento tu humanidad y creo que eso me sirvió para enfrentar quien soy y ver cómo esto se expande al mundo y a las que las niñas que ahora pueden verse en diferentes narrativas más inclusivas y que ahora son celebradas.”

En el caso de Margot dijo que a veces el hecho de que Barbie pueda serlo todo y lo que quiera también puede ser abrumador pero que a ella le encantaría que el público se quede con el hecho de que todas “Somos suficiente como somos, que ya lo estás haciendo genial y que alguien te diga que ya eres suficiente, yo realmente necesitaba escucharlo cuando estaba haciendo la película.”

When in Mexico

En Barbie Land todos los días son perfectos y para los protagonistas ayer en la pink carpet lo fue “nunca había experimentado nada así, había ido a Comic-Con, conferencias, pero nada se compara a lo que se vivió ayer, fue increíble. Gracias. Podría llorar pensando en eso.”