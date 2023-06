¡Conoce todos los detalles sobre la ruptura de Taylor Swift y Matty Healy!

Taylor Swift y Matty Healy, vocalista de la banda musical The 1975, dieron mucho de qué hablar cuando comenzaron una inesperada relación sentimental a pocos meses de que la intérprete de Anti-Hero terminara su noviazgo con Joe Alwyn. Aparentemente, el británico salía con la modelo, Meredith Mickelson, cuando comenzó su romance con Swift. Sin embargo, las cosas entre ellos no prosperaron, pues diversos medios acaban de revelar que Taylor y Matty acaban de terminar su corta relación.

Esta noticia fue del total agrado de los Swifties, quienes calificaron a Matty con un “carácter racista y homofóbico”, por lo que no creían que fuera un buen prospecto para Taylor.

¿Por qué terminaron su fugaz relación Taylor Swift y Matty Healy?

De acuerdo a Insiders, la cantante de 33 años y el intérprete de Somebody Else decidieron continuar su camino por separado y ponerle punto final a su romance porque ambos tenían agendas muy apretadas y era difícil pasar tiempo juntos, además de que a diferencia de lo que se pensaba, no eran tan compatibles.

“Taylor y Matty terminaron. Ambos están extremadamente ocupados y se dieron cuenta de que no son realmente compatibles entre sí. Los amigos de Taylor quieren lo mejor para ella y no les sorprende que su relación se esfume, ya que recientemente salió de una relación a largo plazo”, dijo la fuente.

¿Crees que Taylor y Matty hacían una buena pareja?