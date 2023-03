Por qué el libro de chistes de Ellie es clave en ‘The Last of Us’

El libro con juegos de palabras y chistes malos que Ellie lleva en su mochila para amenizar su travesía con Joel tiene un curioso detalle

El cuarto capítulo de The Last of Us no solo dejó algunas importantes revelaciones y presentó nuevos personajes, sino también un curioso detalle que ha llamado poderosamente la atención de los fans. Se trata del libro con juegos de palabras y chistes malos que Ellie lleva en su mochila para amenizar su travesía con Joel. Sin embargo, su aparición en la serie de HBO Max no carece de importancia, sino que tiene un gran significado tanto para la joven como para su compañero de aventuras. También lee: Anuncian el fallecimiento de una actriz de ‘The Last Of Us’

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Al inicio del 1x04, titulado ‘Por favor, no me sueltes la mano’, los personajes de Pedro Pascal y Bella Ramsay hacen un alto en el camino en una gasolinera abandonada para repostar y continuar con su viaje por carretera hasta Wyoming. Mientras espera a que se llene el depósito, Ellie mata el tiempo leyendo algunos chistes del libro con juegos de palabras que ha encontrado: ‘No Pun Intended: Volume Too’ (‘Sin segundas: Volumen 2'), escrito por Will Livingstone. "¿Por qué había una bañera en lo alto de la ambulancia? Para llevar la sirena” y "¿Por qué las focas del circo miran hacia arriba? Por los focos, hombre”, son los dos primeros chistes que le cuenta la risueña Ellie al ceñudo Joel.

Sin embargo, aunque después de su encuentro con los cazadores en el capítulo, sería lógico pensar que se trata de un recurso para disminuir el tono tan oscuro de la serie, en realidad este libro es muy importante, ya que contribuye a que, a través de estos chistes bobos y de dudosa gracia, Ellie y Joel estrechan su relación y van construyendo una complicidad cada vez mayor. Y es que, pese a nacer en un mundo cruel, lleno de muerte y caos, lo que evidentemente ha endurecido su carácter, Ellie no deja de ser una adolescente. Y, por lo tanto, estos juegos de palabras, acentúan tanto su edad como sus tendencias juveniles. Algo que, inevitablemente a Joel le recuerda a Sarah, la hija que perdió al inicio del brote de cordyceps.

Por qué el libro de chistes de Ellie es clave en The Last of Us

Esto se hace aún más patente cuando Joel y Ellie se ríen juntos por primera vez al final del episodio. Logrando así, derribar la barrera de frialdad y desconfianza hasta ahora existente entre ambos y con la que Joel ponía distancia para evitar coger cariño a su compañera. Este elemento “aparentemente superficial pero al mismo tiempo encantador y humano” es lo que sirve como instrumento para “romper el hielo” entre los dos protagonistas, según reveló Craig Mazin, el showrunner de la serie en el podcast oficial de The Last of Us. “Me encanta cómo Ellie tiene este entusiasmo por algo tan jovial y estúpido. Ella sabe que es una tontería, pero le gusta y su alegría es auténtica”, señala Mazin que destaca cómo esos chistes malos hacen que Joel y la joven “conécten de forma más orgánica” y natural. “Lo han intentando antes, pero es gracias al libro de chistes que, simplemente, está pasando”, destaca Mazin que recuerda cómo, tras tres capítulos prácticamente sin dirigirle la palabra a su joven acompañante, Joel “sin darse cuenta de que eso está sucediendo”, comienza a habar con Ellie y contarle cosas como por ejemplo la historia de su hermano Tommy.

EL LIBRO Y EL VIDEOJUEGO DE THE LAST OF US

Sin embargo, en el videojuego el libro de Ellie sirve también para establecer una conexión con su pasado. Más concretamente con una presencia que ha estado presente en su vida desde el comienzo de la serie: Riley. Un nombre al que los fans les resultará más que familiar, ya que fue Marlene quien lo mencionó en el primer capítulo de The Last of Us. Y aunque todavía no se ha dejado ver en la ficción, forma parte del traumático pasado de Ellie. Es más, tanto en el videojuego de PlayStation como en la serie de HBO Max, Riley estuvo presente cuando Ellie fue mordida por uno de los infectados por cordyceps. De hecho, el vínculo que comparten ya se estableció en el DLC (Contenido Descargable) del juego, The Last of Us: Left Behind. En este arco argumental, que, presumiblemente, tendrá lugar en algún punto de la serie, es Riley quien le entrega el libro a Ellie. Lo que les proporciona a estos juegos de palabras, un significado mucho más profundo para el personaje de Ramsay de lo que cabría esperar en un primer instante.