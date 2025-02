Películas de “terror” para ver en San Valentín

Si este año no estás en mood para las empalagosas muestras de amor, los chocolates y las flores. Tenemos las pelis perfectas para que recuerdes, porque el amor no es un cuento de hadas y no es tan lindo como lo pintan el 14 de febrero.

(500) Days of Summer (2009)

Tom, un joven que cree en el amor verdadero, se enamora de Summer, una chica que no comparte sus mismas creencias románticas. La película narra los altibajos de su relación de 500 días, ofreciendo una visión realista y agridulce del amor y el desamor.

Disponible en Disney+

Gone Girl (2014)

En el quinto aniversario de su boda, Nick Dunne reporta la desaparición de su esposa Amy. A medida que la investigación avanza, las sospechas recaen sobre él, revelando las oscuras complejidades de su matrimonio.

Disponible en Disney+

Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)

Joel y Clementine, tras una dolorosa ruptura, deciden someterse a un procedimiento para borrar los recuerdos de su relación. Durante el proceso, Joel se da cuenta de que aún valora esos momentos compartidos.

Disponible en Netflix

La La Land (2016)

Mia, una aspirante a actriz, y Sebastian, un músico de jazz, se enamoran mientras persiguen sus sueños en Los Ángeles. La película explora cómo sus ambiciones afectan su relación.

Disponible en Netflix

The Lobster (2015)

En una sociedad distópica, las personas solteras son enviadas a un hotel donde deben encontrar pareja en 45 días o serán transformadas en animales. David, recientemente soltero, lucha contra las reglas de este mundo.

Disponible en MUBI

In the Mood for Love (2000)

En el Hong Kong de los años 60, dos vecinos descubren que sus respectivas parejas les son infieles. A medida que pasan tiempo juntos, desarrollan una conexión profunda pero deciden mantener su relación platónica.

Disponible en MUBI

Blue Is the Warmest Color (2013)

Adèle, una adolescente, descubre el deseo y la libertad cuando comienza una intensa relación con Emma, una joven de cabello azul que le permite descubrirse a sí misma y a su sexualidad.

Disponible en Prime Video

Past Lives (2023)

Dos amigos de la infancia, separados por circunstancias, se reencuentran años después, enfrentando preguntas sobre destino, amor y las decisiones que moldean nuestras vidas.

Disponible en Netflix