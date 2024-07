¿Para qué visitó Billie Eilish la CDMX?

Billie Eilish comprobó el amor de sus fans mexicanos durante su reciente visita a la Ciudad de México. La talentosa cantante se reunió con sus seguidores en un Q&A y una experiencia única para fans con motivo de la apertura de su pop-up store y la presentación de su nuevo álbum.

La genio de la música no solo presentó su nueva tienda, sino también su último álbum, titulado “Hit me hard and Soft”, acompañada de sus fans. Durante la presentación, Billie compartió detalles sobre este nuevo trabajo discográfico, el cual describió como el primer proyecto de adultos que realiza junto a su hermano, quien también es cantante y productor musical. “Reciban lo que tengan que recibir de este disco, que sientan lo que los haga sentir; eso es lo que quiero. Los quiero mucho y me encanta venir. He experimentado siempre buenos recuerdos y en el escenario solo recibo amor. Gracias por recibirme”, expresó Billie.

La Pop-Up Store no solo ofrecerá mercancía exclusiva, sino que también será un espacio donde sus fans podrán sumergirse en el universo creativo de la artista. Desde ropa y accesorios únicos hasta experiencias interactivas, cada rincón de la tienda estará diseñado para reflejar la estética y el espíritu del nuevo álbum.

Cuándo: Del 19 al 21 de julio de 2024.

Dónde: Lucerna 32, Colonia Juárez, Cuauhtémoc, CDMX.