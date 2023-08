Paparazzi capta a Ben Affleck abrazando a Jennifer Garner en Italia

Las ex parejas sí pueden ser amigos, y Ben Affleck y Jennifer Garner acaban de demostrarlo durante su más reciente encuentro en Italia

Ben Affleck y Jennifer Garner estuvieron casados del 2005 a 2018, año en el que lamentablemente decidieron ponerle punto final a su matrimonio a pesar de tener tres hijos juntos: Violet, Seraphina y Sam. La adicción al alcohol de Affleck influyó de forma negativa en la relación de los actores, quienes decidieron que era mejor continuar su camino por separado.

“Fue un matrimonio que no funcionó, esto pasa, con alguien a quien amo y respeto, pero con quien ya no debería estar casado. Al final, lo intentamos. Lo intentamos, porque teníamos hijos”, reveló hace tiempo en entrevista con Howard Stern. “Yo estaba como ‘no puedo irme’ por mis hijos, pero no estoy feliz, ¿qué hago?’ Lo que hice fue beberme una botella de whisky y quedarme dormido en el sofá, que resultó no ser la solución”.

Y efectivamente, después de divorciarse, Ben Affleck y Jennifer Garner lograron tener una mejor convivencia y ahora son la clara prueba de que es posible llevar una relación cordial con tu ex.

Paparazzi capta a Ben Affleck abrazando a Jennifer Garner

Ben Affleck y Jennifer Garner fueron fotografiados recientemente por un paparazzi de Page Six mientras pasaban tiempo de calidad en Italia con sus hijos. El protagonista de Air llegó en un avión privado a Florencia y entre sonrisas se reunió con su familia, a quien abrazó con mucho cariño.

Según el medio, después de que Ben Affleck saludara a Sam, el artista se dirigió a Jennifer Garner para rodearla con sus brazos mientras ambos sonreían. La ex pareja mantuvo una conversación de 30 minutos antes de separarse. Aparentemente, Ben había estado pasando algunos días en Southampton con su esposa, Jennifer Lopez.

Ben Affleck affectionately embraces his ex-wife Jennifer Garner https://t.co/BfJAFcczvd via @DailyMailCeleb — Gina Lawriw (@GinaLawriw) August 6, 2023

Para Affleck y Garner es muy importante la paternidad, por lo que han logrado forjar una amistad a pesar de las diferencias que tuvieron durante su matrimonio.