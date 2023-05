Ben Affleck y Jennifer Garner desatan polémica tras mantener una misteriosa conversación

Ben Affleck y Jennifer Garner generaron revuelo después de tener una conversación bastante profunda mientras caminaban juntos en Los Ángeles

Ben Affleck y Jennifer Garner estuvieron juntos durante 13 años; en ese tiempo, los actores tuvieron tres hijos: Violet, Seraphina y Samuel. Después de su separación, los actores se dieron otra oportunidad en el amor y actualmente ambos tienen pareja; mientras que Affleck se casó con Jennifer Lopez hace algunos meses, Garner comenzó un noviazgo con John Miller desde el 2018.

Aunque los actores de Hollywood llevan una relación cordial, Jennifer Garner reveló durante una entrevista que prefiere no enterarse de la vida de su ex esposo.

“Realmente trabajo duro para no vernos a ninguno de los dos en la prensa. No me hace sentir bien, incluso si es algo agradable sobre uno de nosotros”, explicó y añadió: “Solo trato de olvidar que estoy ahí afuera de alguna manera, y lo mismo con cualquier persona que amo”,

Ben Affleck y Jennifer Garner desatan polémica tras ser vistos juntos

Ben Affleck y Jennifer Garner son un ejemplo de que el divorcio no está peleado con la paternidad compartida; recientemente, la ex pareja se reunió en Los Ángeles, California, para dejar a sus hijos en la escuela. Sin embargo, lo que generó curiosidad entre los internautas y medios de comunicación es que parecían estar manteniendo una profunda conversación. El artista llevaba una camisa a cuadros, una chaqueta oscura y pantalones a juego mientras tomaba un café; por su parte, Jennifer optó por un look casual con sudadera gris, mallas azul marino y una gorra de béisbol.

Aunque es sabido que Ben Affleck y Jennifer Garner llevan una relación cordial, estas nuevas fotografías no pasaron desapercibidas para quienes siguen el romance del actor con Jennifer Lopez.

Ben Affleck & ex-wife Jennifer Garner spotted having serious conversation....https://t.co/ZWagCPGx6b pic.twitter.com/JpD0oFbgoC — Page Six (@PageSix) May 18, 2023