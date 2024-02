One Day: La absurda razón por la que Ambika Mod está siendo criticada en redes sociales

La participación de Ambika Mod en One Day, la miniserie de Netflix, ha dividido opiniones en redes sociales

Basada en la novela Siempre el mismo día, One Day llegó en formato de serie a Netflix el pasado 8 de febrero, convirtiéndose en uno de los contenidos televisivos más vistos del momento. Protagonizada por Ambika Mod como Emma Morley y Leo Woodall como Dexter Mayhew, la sinopsis reza así:

“Siempre el mismo día es la historia de Emma Morley y Dexter Mayhew, quienes conversan por primera vez la noche de su graduación, el 15 de julio de 1988. A la mañana siguiente, cada uno se va por su lado, pero esa fecha seguirá cruzando sus caminos durante años. En cada episodio, Dex y Em están un año mayores. La fecha es la misma, pero los dos van madurando, cambiando, alejándose y reencontrándose, hallando el amor y hasta viviendo la tristeza de tener el corazón roto. Esta historia romántica que florece durante décadas se basa en la exitosa novela homónima de David Nicholls”.

La química entre los protagonistas es asombrosa y ambos logran meterse en la piel del público, sin embargo, no faltaron los comentarios negativos que lamentablemente se enfocaron en el aspecto físico de Ambika Mod por “no cumplir con el estereotipo de belleza convencional”.

One Day: La razón por la que Ambika Mod está siendo criticada en redes sociales

La mayoría de los seguidores de One Day aplaudieron el hecho de que la producción de la miniserie de Netflix promoviera la idea de que la belleza va más allá de los cánones convencionales que ha impuesto la sociedad durante las últimas décadas.

“Lo de la actriz realmente me parece un prejuicio, el papel lo hace excelente y la química entre ellos es igual a la que vez en la película”, se lee en un comentario.

“Creo que muchos no “conectaron” con la actriz porque no cumple con el estereotipo de belleza convencional y la están comparando con la actriz de la película, me gustó esta chica y todos los demás actores”, dice un usuario en las redes sociales, mientras que otro reprobó que Ambika Mod fuera elegida para el papel.

“Aún no logro conectar con la actriz y no voy a ver una serie por presión, al final no la disfruto, me quedo con la película, suficiente me hizo llorar ya”, “Esa niña realmente todo el tiempo estaba de malas, o más bien eran sus expresiones. Nunca me llegó esta Emma”,

Anteriormente, la novela fue adaptada a formato cinematográfico y estuvo protagonizada por Anne Hathaway y Jim Sturgess.