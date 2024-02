No todo es Travis Kelce, Joe Alwyn, el exnovio de Taylor Swift reaparece en Instagram

Joe Alwyn y Taylor Swift mantuvieron una relación durante seis años y terminó en 2023, meses antes de que se hiciera oficial el romance con Travis Kelce ¿Swift vivió el duelo en la relación?

De septiembre a la fecha, Taylor Swift y Travis Kelce han acaparado todos los espacios posibles con su intenso y exitoso romance, como si se tratara de un cuento de hadas en una secundaria estadounidense, Taylor y Travis han llevado su amor a tales niveles que ni siquiera recordábamos con quienes se vincularon en el pasado, por muy importantes y duraderas que fueran esas relaciones quedaron en el olvido.

Pero las redes sociales no sólo sirven de álbumes fotográficos donde podemos admirar el éxito de Taylor Swift donde sea que se pare (actualmente sigue de gira con The Eras Tour en Sidney), también son una suerte de registro sobre sucesos que van tomando relevancia con el tiempo.

Quién es y a qué se dedica el ex de Taylor Swift

Es el momento de hablar del exnovio de Taylor Swift, Joe Alwyn: es un exitoso actor y cantante de origen británico. Su padre es documentalista y su madre psicoterapeuta.

Cabe destacar que, aunque tiene una personalidad sumamente artística e introvertida, es un excelente actor, cantante y compositor, de hecho, sus redes sociales son un sepulcro.

Una fuente cercana a la pareja confesó para Page Six hace unos meses que la relación entre Alwyn y Swift llegó a su fin en los mejores términos y se separaron de manera pacífica, de hecho, no sabíamos nada del paradero del ex hasta hace unos días que publicó un carrusel de fotos en Instagram.

Consciente de lo mediática que es su exnovia y lo apasionados que son sus seguidores, Alwyn restringió la actividad en su publicación y no agregó ningún pie de foto a las instantáneas, sin embargo, la publicación de momentos random en la red social está ligado con su cumpleaños número 32.

La teoría sobre el próximo álbum de Taylor Swift

Aunque todo entre Taylor y Joe ha sido sumamente discreto, la cantante ha lanzado algunas indirectas sobre lo sola que se sentía hasta hace poco tiempo durante la pandemia, que coincide con el tiempo en que se relacionó con Joe.

Además, en internet ronda un rumor sobre el nombre del próximo disco de Swift: The Tortured Poets Department que, aparentemente, es una referencia al grupo de Whatsapp que tiene Joe con sus amigos (The Tortured Man Club).

No cabe duda que el destino le da a cada quien el lugar que se merece: Taylor Swift vive en la extravagancia de los reflectores 24/7, mientras que Joe Alwyn apenas da señas de vida y aún no se le relaciona sentimentalmente con nadie.