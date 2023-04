Barbie Ferreira saltó a la fama gracias a su papel de Kat en Euphoria. Pese a que la serie ha renovado por una tercera temporada, la actriz no participará en la próxima entrega y recientemente ha explicado los motivos.

En los últimos meses, han surgido comentarios en torno al ambiente tóxico en el set de Euphoria, especulaciones que hablaban de la supuesta mala relación entre Ferreira y Sam Levinson, creador de la ficción. La intérprete ha acudido al podcast Armchair Expert with Dax Shepard y ha revelado por fin por qué ha dejado la serie.

Foto: HBO

“No quería ser la mejor amiga gorda": Barbie Ferreira sobre abandonar Euphoria

“No creo que haya una dirección para que siga Kat. Quiero decir, creo que había direcciones que podría seguir. Simplemente, no creo que hubiera encajado en la serie. No sé si le haría justicia. Y creo que ambas partes lo sabíamos. Yo realmente no quería ser la mejor amiga gorda. No quiero interpretar eso y creo que ellos tampoco querían eso”, declaró.

Es por eso que Ferreira, al conocer los planes de Levinson, decidió dejar Euphoria. “Sentí que era una lucha entre ambas partes. Para Sam y para mí fue una lucha encontrar una continuación para ella. Eso fue realmente doloroso, eso y ver a los fans enfadarse. No sé. Sentí que tal vez me quedé un poco más de lo que debía. Para mí fue un alivio decir: ‘Está bien, ya no tengo que preocuparme por esto y ambos no tenemos que preocuparnos por esto’. Sam escribe sobre cosas con las que se identifica. No creo que se identifique con Kat. Yo me identifico con Kat. Así que tuve que seguir mi propio camino”, agregó.

The Daily Beast ya habló anteriormente de la mala relación entre Ferreira y Levinson. “The Daily Beast habló con varias fuentes de la producción que afirmaron que Ferreira abandonó el set al menos dos veces, sin incluir el momento en que la actriz tuvo que recibir ayuda después de resbalarse, caerse y torcerse el tobillo durante la filmación del cuarto episodio”, contó el medio. Además, la publicación denunció las supuestas malas prácticas en el set de la temporada 2, desvelando que el equipo tuvo que soportar largas jornadas de entre 15 y 17 horas.

