‘Misterios son resolver': los 5 casos más perturbadores y extraños de la serie

Entre 1987 y 1999, el conductor Robert Stack atemorizó a muchos espectadores gracias a la serie de televisión Misterios sin resolver. Esta producción presentaba crímenes reales sin resolver, o fenómenos paranormales inexplicables, que se compartían con la audiencia.

Misterios sin resolver presentó cientos y cientos de historias espeluznantes que iban desde asesinos en serie hasta abducciones alienígenas y personas desaparecidas. Los telespectadores respiraban aliviados cuando al final de un segmento se explicaba que se había detenido a los criminales o encontrado a los desaparecidos, en el mejor de los casos.

Sin embargo, había otras historias que nunca fueron solucionadas. A continuación presentamos los cinco casos más famosos, o perturbadores, que vimos en la primera etapa del programa, considerada la más clásica de todas.

La desaparición de Glen y Bessie Hyde

Los Hyde eran un matrimonio joven que desapareció mientras recorría las bravas aguas del río Colorado, que atraviesa el Gran Cañón, en 1928. Glen, siete años mayor que Bessie, era un experimentado explorador de ríos que había completado expediciones similares en los ríos Salmon y Snake, en Idaho.

Tras visitar a su amigo en el South Rim del cañón, el fotógrafo Emery Kolb, el 18 de noviembre, nunca más se supo de ellos. Su barca abandonada fue encontrada el 19 de diciembre y sus cuerpos nunca se recuperaron. Abundan las teorías sobre lo ocurrido, incluida la de que Bessie asesinó a Glen y luego asumió una nueva identidad.

El incidente Cash-Landrum

Dos mujeres mayores y un niño de 7 años que conducían juntos por el sureste de Texas vieron un objeto volador no identificado en el cielo, a finales de 1980. El objeto emitía una luz brillante que les seguía. Los pasajeros del carro detuvieron el vehículo para examinar la nave.

El trío observó que el ovni era seguido por casi dos docenas de helicópteros militares; cuando llegaron a casa esa noche, los tres experimentaron náuseas y dolores de cabeza. Más tarde, un agente de policía local afirmó haber visto un espectáculo similar en el cielo aquella noche, pero el ejército estadounidense desacreditó todos los testimonios.

El Asesino de Connecticut River Valley

Este asesino fue responsable de al menos siete muertes en Claremont, New Hampshire, y sus alrededores, y en el valle del río Connecticut, entre finales de los años setenta y finales de los ochenta. Todas las víctimas eran mujeres que fueron brutalmente apuñaladas.

Una mujer, que estaba embarazada en ese momento, sobrevivió al ataque, a pesar de recibir 27 heridas. Describió a su agresor como un hombre que conducía un Jeep Waggoner, e incluso pudo facilitar a la policía un retrato hablado y los tres primeros caracteres de su matrícula. A pesar de esta información, el hombre nunca fue detenido, y los asesinatos cesaron tras el incidente.

La muerte de Bobby Fuller

Bobby Fuller fue una estrella del rock que murió en circunstancias misteriosas en el apogeo de su carrera. Con su grupo The Bobby Fuller Four, produjo singles de éxito como “Let Her Dance” y “I Fought The Law”. Fuller fue encontrado muerto en su coche, que estaba aparcado frente a su apartamento de Hollywood. Corría el año 1966. Fuller tenía tan sólo 23 años.

Su muerte fue realmente extraña. Los restos de Fuller carecían de señales de golpes o contusiones, pero la parte superior de su cuerpo estaba cubierta de hemorragias causadas por los vapores de gasolina y el calor del verano. En el informe del forense se marcaron las casillas de “accidente” y “suicidio”, pero cada una de ellas iba seguida de un signo de interrogación. Algunos siguen sospechando que se trató de un crimen; un antiguo compañero de banda llegó a culpar a la banda de Charles Manson.

Carnicero loco de Kingsbury Run

Eliot Ness

En la década de 1930, un asesino en serie aterrorizó a los residentes de Kingsbury Run, en Cleveland (Ohio). Una docena de víctimas encontradas entre 1935 y 1938, la mayoría de clase trabajadora, fueron horriblemente torturadas y desmembradas. La policía creía que los vagabundos y obreros pobres eran objetivos fáciles para el asesino.

En aquella época, el famoso agente de la Ley Seca Eliot Ness era el Director de Seguridad Pública de Cleveland. A pesar de la naturaleza atroz de los asesinatos, nunca se acusó a nadie. Con el tiempo, los asesinatos se relacionaron con otros similares ocurridos en estados cercanos, pero no se encontró al culpable.